Honduras conmemora fiestas de independencia de luto por muertos por COVID-19

Tegucigalpa.- Honduras inició este martes las fiestas conmemorativas del 199 aniversario de su independencia de la Corona española con la bandera nacional a media asta, en señal de luto por los 1.873 muertos a causa del nuevo coronavirus (COVID-19), mientras que los contagios ascienden a más de 61.000.

"En reconocimiento a sus contribuciones y en memoria de sus vidas, hoy 1 de septiembre día de la bandera nacional, izaremos nuestro pabellón a media asta", dijo el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, durante la ceremonia celebrada en la Casa Presidencial mediante la que se dieron por iniciadas las actividades cívicas y culturales conmemorativas de la independencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En otra ceremonia en Tegucigalpa, en el Monumento a la Paz, al mismo tiempo las Fuerzas Armadas izaban también a media asta la bandera nacional, en azul y blanco.

PANDEMIA DE COVID-19 ALTERA LAS FIESTAS PATRIAS

"Tradicionalmente, para muchos ondear nuestra bandera a media asta es símbolo de luto y de dolor, pero hoy, espero que también sea símbolo de fortaleza y respeto al recordar el ejemplo de vida que nos dio cada héroe caído", enfatizó Hernández.

A la ceremonia en la Casa Presidencial, con medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19, asistieron funcionarios del Gobierno, diplomáticos y altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre otros invitados.

Hernández dijo que se siente "orgulloso" de estar en el inicio de la conmemoración de la independencia, "superando grandes pruebas y desafiando los pronósticos desalentadores que se proyectaban para estas fechas en el marco de esta pandemia", de COVID-19, que se comenzó a expandir en marzo en el país centroamericano.

"Sé que no llegamos a esos 2,8 millones de contagios que se pronosticaban porque desde mucho antes que la pandemia llegara a Honduras tomamos decisiones drásticas, duras y difíciles que no siempre fueron comprendidas por todos", enfatizó.

Añadió que "algunas" de las decisiones tomadas durante la pandemia han sido "acertadas, y otras menos", pero que se supo "corregir a tiempo", lo que en su opinión ha permitido "salvar miles de vidas valiosas" de sus compatriotas.

Durante la COVID-19, organizaciones de la sociedad civil han denunciado presuntos actos de corrupción en la compra de equipo, materiales y medicinas, lo que está siendo investigado por el Ministerio Público.

A raíz de la pandemia este año no se celebrarán los desfiles de estudiantes de escuelas, colegios y otras organizaciones sociales del 13, 14 y 15 de septiembre.

HERNÁNDEZ PIDE A LOS HONDUREÑOS NO DESANIMARSE

El mandatario hondureño señaló que, "en esta ocasión nuestra bandera no ondeará al frente de los desfiles públicos, llenos de color, alegría y fervor al celebrar nuestras fiestas patrias. No la veremos en manos de los más pequeños y los jóvenes desfilando con orgullo. Pero que eso no nos desanime".

Destacó además que durante la pandemia "hemos visto héroes emerger desde cada rincón de nuestro país, ya sean médicos, enfermeras, microbiólogos, trabajadores sociales, trabajadores en general del sector salud, sacerdotes, pastores, maestros, padres de familia, agricultores, empresarios, soldados, policías, bomberos, socorristas y tantos voluntarios que de manera decidida han dado lo mejor de sí para servir a los demás".

A estos héroes de Honduras hoy les damos las gracias y en este mes de nuestro aniversario de independencia encontramos miles de razones para celebrar gracias a todos", acotó.

El presidente recordó a todos los hondureños que han fallecido por la COVID-19, entre ellos, "grandes profesionales de la salud que dieron su vida por salvar muchas más, de policías y soldados que sin descanso sirvieron y cumplieron con su deber hasta el último momento; de hijos, padres, hermanos y esposos".

"Hemos perdido la vida de servidores públicos, de luchadores, empresarios y artistas. En honor a cada uno de ellos, en agradecimiento por sus servicios, en reconocimiento de sus contribuciones y en memoria de sus vidas, hoy 1 de septiembre, día de la bandera nacional de Honduras, izaremos nuestro pabellón hasta media asta", añadió.

Honduras, junto con Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se independizaron de España el 15 de septiembre de 1821.

Hoy izamos la Bandera Nacional ���� con más esperanza que nunca, unidos, con un solo ideal: vencer en la batalla más difícil de nuestra historia y construir la Honduras que soñaron nuestros próceres. #HondurasConHechos #FiestasPatrias2020 https://t.co/FJjvGcUgz0 — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) September 1, 2020

También te puede interesar:

América Latina se adaptan para contener contagios de COVID-19 y mantener actividades

Prevén incremento del trabajo infantil en Latinoamérica

Dióxido de cloro es peligroso y no debe ser consumido: OPS