Hong Kong reporta su primer caso de reinfección de coronavirus

Hong Kong.- Científicos de Hong Kong están informando el caso de un hombre sano de unos 30 años que se volvió a infectar con coronavirus cuatro meses y medio después de su primer ataque.

Dicen que la secuenciación del genoma muestra que las dos cepas del virus son "claramente diferentes", lo que lo convierte en el primer caso probado de reinfección en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud advierte que es importante no sacar conclusiones precipitadas basadas en el caso de un paciente.

Y los expertos dicen que las reinfecciones pueden ser raras y no necesariamente graves. Ha habido más de 23 millones de casos de infección por coronavirus en todo el mundo.

Los infectados desarrollan una respuesta inmunitaria a medida que sus cuerpos luchan contra el virus, lo que ayuda a protegerlos contra su regreso. La respuesta inmune más fuerte se ha encontrado en los pacientes más gravemente enfermos.

Pero todavía no está claro qué tan fuerte es esta protección o inmunidad, o cuánto tiempo dura. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que se necesitaban estudios más amplios a lo largo del tiempo de personas que previamente habían tenido coronavirus para obtener más información.

Este informe, de la Universidad de Hong Kong, que se publicará en Clinical Infectious Diseases, dice que el hombre pasó 14 días en el hospital antes de recuperarse del virus, pero luego, a pesar de no tener más síntomas, dio positivo por el virus por segunda vez. después de una prueba de saliva durante la inspección del aeropuerto.

"Este es un ejemplo muy raro de reinfección", dijo Brendan Wren, profesor de patogénesis microbiana en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Y no debería anular el impulso global para desarrollar vacunas Covid-19. Es de esperar que el virus mute naturalmente con el tiempo.

El Dr. Jeffrey Barrett, consultor científico principal del proyecto del genoma Covid-19 en el Instituto Wellcome Sanger, dijo:

Dado el número de infecciones globales hasta la fecha, ver un caso de reinfección no es tan sorprendente, incluso si es una ocurrencia muy rara. Puede ser que las segundas infecciones, cuando ocurren, no sean graves, aunque no sabemos si esta persona fue infecciosa durante su segundo episodio.