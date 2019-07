Hope el orangután que recibió 74 disparos y la dejaron ciega

Indonesia.- Los hombres se acercaron a Hope y a su bebé con lanzas y armas de fuego. Pero ella no se iba. No había lugar a donde pudiera ir.

Cuando los perdigones del rifle de aire penetraron los ojos de Hope, dejándola ciega, subió a tientas por los troncos de los árboles, buscando con sus dedos color caoba la fruta tropical para alimentarse.

Al final, el torso de Hope había sido acuchillado y presentaba profundos desgarres.

Tenía muchos huesos fracturados. En su cuerpo se alojaban 74 perdigones. Le habían arrebatado a su bebé de unos cuantos meses de edad.

Hope, a quien le dieron ese nombre en un centro de rehabilitación, es un orangután de Sumatra, un animal en grave peligro de extinción que, los científicos advierten, podría ser la primera especie importante de grandes simios en desaparecer.

A medida que acaban con la selva y el pantano para poner plantaciones de aceite de palma, los orangutanes, cuyo nombre en malayo significa “gente del bosque”, están perdiendo el hábitat que les da su identidad.

Hope, nombrada por sus rescatistas, un orangután en Indonesia a quien los aldeanos le dispararon y cegó y ahora vive en un recinto en la instalación de cuarentena del Programa de Conservación del Orangután de Sumatra,

En toda la isla de Sumatra, ubicada en Indonesia, los paisajes carbonizados de tocones de árboles ennegrecidos y tierra chamuscada atestiguan la devastación provocada por el hombre.

Han acabado con 20.000 hectáreas, solo quedan unos cuantos árboles y el orangután mira a su alrededor y dice: ‘¿Qué le pasó a mi bosque?’”, comentó Ian Singleton, director del Programa de Conservación del Orangután de Sumatra.

Dos países, Indonesia y Malasia, proporcionan al mundo más del 80 por ciento del aceite de palma que tiene múltiples usos, desde el biocombustible y el aceite para cocinar, hasta el lápiz labial y el chocolate. En septiembre pasado, en el marco de las inquietudes acerca de la reducción del hábitat para las especies en peligro de extinción y de las peligrosas emisiones de carbono derivadas de las quemas masivas para limpiar la tierra, Indonesia dejó de otorgar licencias nuevas para plantaciones de aceite de palma.

Una radiografía que muestra bolitas de rifle de aire dentro de Esperanza, el orangután, fuera de la ciudad de Medan, Indonesia. (Bryan Denton / The New York Times)

Sin embargo, como lo demuestra el drama de Hope, las disposiciones emitidas en oficinas gubernamentales con aire acondicionado pueden tener poca importancia en las aldeas pobres. La voracidad del mundo por el aceite de palma todavía es insaciable.

“Dicen que hay una suspensión, pero puedo ver con mis propios ojos que todos los días se pierde tierra”, comentó Krisna, uno de los coordinadores de la Human-Orangutan Conflict Response Unit (Unidad de Reacción al Conflicto entre el Hombre y los Orangutanes), un grupo con sede en Sumatra que ha rescatado a más de 170 orangutanes heridos desde 2012. (Al igual que muchos indonesios, Krisna utiliza un solo nombre).

Los orangutanes solo viven en dos islas del mundo. Además de los seres humanos, es la única especie de grandes simios que vive fuera de África.

Los investigadores de Current Biology, una revista científica, informaron que de 1999 a 2015, la población de orangutanes en la isla de Borneo se redujo en más de 100.000. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, quedan alrededor de 100.000 orangutanes en Borneo. En Sumatra —donde se ha perdido más de la mitad de la superficie forestal desde 1985, de acuerdo con una coalición de grupos ambientalistas llamada Ojos sobre la Tierra— ahora existen menos de 14.000 orangutanes de Sumatra.

Un miembro del personal del Programa de Conservación del Orangután de Sumatra sostiene un orangután bebé rescatada.

Quizá no parezca que esa cifra sea el presagio de una extinción. Pero debido a que las madres orangután dejan pasar tanto tiempo entre un nacimiento y otro —dedican de ocho a nueve años a criar un hijo— los científicos temen que la población vaya en una espiral de muerte.

Los orangutanes menos afortunados mueren en las quemas que hacen para limpiar la tierra. Los más afortunados son abandonados a su suerte en pequeñas islas de árboles que dejan entre las palmas de aceite. Desesperados por comida, vagabundean en áreas habitadas por seres humanos, saquean las cosechas y hacen que los aldeanos tomen medidas.

Se comen algo de fruta y los matan”, señaló Singleton. “Y no se hace nada al respecto. No existe la aplicación de la ley”.

Cuando se presentó Hope hace algunos meses en las afueras de la aldea de Bunga Tanjung en la provincia de Aceh de Sumatra, parte de la tierra aún estaba ardiendo. Se alargaban hacia el horizonte ordenadas filas de semillas de palmas de aceite. Confinada a una franja angosta de bosque secundario, Hope engullía fruta de los huertos de la aldea para poder sobrevivir.

Los trabajadores descargan el fruto de la palma en una plantación en Bunga Tanjung, Indonesia, el 19 de mayo de 2019. Indonesia ha prometido dejar de limpiar la jungla para las plantaciones.

La mayoría de los residentes de Bunga Tanjung no son de Aceh, sino que son migrantes económicos pobres que llegan de otros lugares de Indonesia, atraídos por la demanda de aceite de palma.

Las palmas, especies originarias del oeste de África, ofrecen ingresos básicos para los campesinos que a menudo tienen problemas para sobrevivir, a pesar de que las plantas generan raíces nocivas que dificultan volver a labrar la tierra.

“Sin el aceite de palma, no podemos sobrevivir”, comentó Sanita, alcalde de un municipio de Bunga Tanjung.

Durante algunas semanas, los aldeanos le dispararon en varias ocasiones a Hope, para intentar asustarla hasta que se fuera. Pero con pocos lugares a donde ir aparte del pedazo de selva, Hope se quedó en el mismo lugar.

Jóvenes de los orangutanes en las instalaciones de cuarentena del Programa de Conservación de Orangutanes de Sumatra, en las afueras de la ciudad de Medan, Indonesia. (Bryan Denton / The New York Times) - XNYT233

Un simio de 45 kilogramos se considera una alimaña de gran tamaño, pero el bebé de Hope era promisorio para algunas personas de la aldea. Pese a que es ilegal vender especies en peligro de extinción, a menudo se capturan los bebés orangutanes para el comercio de especies, o para zoológicos que necesitan alguna atracción estelar.

En comparación con los seres humanos o los chimpancés, los orangutanes son los introvertidos del mundo de los simios que viven una vida mayormente solitaria. Sin embargo, en cautiverio se les ha enseñado el lenguaje de señas, y su contacto visual es fascinante. Sus eufóricos ruidos como de besuqueos tienen el sospechoso sonido del coqueteo.

De acuerdo con ecologistas locales que han hecho un seguimiento del comercio de especies en peligro de extinción, un bebé de ojos grandes con mechones de pelo color cobrizo puede valer 70 dólares para los aldeanos. Cuando los simios se venden a zoológicos sin escrúpulos o a propietarios particulares, pueden valer cien veces más.

No obstante, los orangutanes adultos tienen menos valor en cautiverio. No son tan lindos. Son demasiado fuertes. Además, pocas personas tienen el tiempo y la energía para dedicarlos a criaturas tan inteligentes, y dejan a muchas de ellas olvidadas tras las rejas, donde se les atrofian las extremidades y la mente.

Un miembro del personal del Programa de Conservación del Orangután de Sumatra sostiene un orangután bebé rescatada.

“No encerraríamos a un ser humano en una jaula tan pequeña en la que no pudiera ni darse la vuelta”, comentó Harista, cuidador de un centro de rescate, quien una vez enseñó a un orangután a volver a balancearse con sus brazos después de diecisiete años de confinamiento. “¿Por qué se lo hacemos a los orangutanes?”.

En marzo, un adolescente de Bunga Tanjung se encaminó hacia un grupo de árboles. Su objetivo era arrebatarle de los brazos al bebé de Hope. A pesar de que los perdigones le habían quitado la vista, ella luchó para proteger a su cría y arañó los brazos del chico.

Sin embargo, al final el adolescente logró llevarse al bebé y lo guardó en una canasta fuera de su casa.

Para cuando avisaron a los oficiales forestales sobre la presencia de Hope y estos organizaron una operación de rescate, el bebé ya casi no reaccionaba, comentó Krisna, el coordinador de la organización para el rescate de orangutanes.

Jóvenes orangutanes en las instalaciones de cuarentena del Programa de Conservación de Orangutanes de Sumatra, en las afueras de la ciudad de Medan, Indonesia.

Sanita, el alcalde presentó una versión diferente de los hechos. Mencionó que Hope solo estuvo en la aldea unos cuantos días, en contradicción con las pruebas de los nidos de orangután construidos en los árboles cercanos que llevaban ya varias semanas. Nadie de su aldea le había disparado, señaló, sin tomar en cuenta los 74 perdigones.

No haríamos nada que dañara a los orangutanes, a pesar de que ellos nos molestan”, afirmó.

Con Hope sedada en la parte trasera de un vehículo, el bebé nuevamente en sus brazos, Krisna se dirigió con rapidez al centro de rehabilitación de Singleton cerca de la ciudad de Medan, a diez horas de distancia.

El bebé murió en el camino.

Un cirujano suizo abordó un avión para ir a operar a Hope. (Los cirujanos tienden a ser más hábiles que los veterinarios en las operaciones de simios).

Actualmente, Hope se recupera en un recinto. Mediante el tacto, ha aprendido a recibir de su cuidador una papaya o una botella de leche.

En las cercanías, orangutanes huérfanos gimen y chillan. Cuando Hope escucha a los bebés, se enrosca en posición fetal y grita.

En Bunga Tanjung permanece la sombra de Hope. La policía ha interrogado al adolescente, cuyo nombre no se revela por ser menor de edad, pero debido a que es menor de edad, no se sabe si le levantarán cargos. No se ha presentado ningún adulto para responsabilizarse de todas las heridas de Hope.

El adolescente ha renunciado a su sueño de convertirse en mecánico y ya casi no va a casa, de acuerdo con su padre, Aliong Sitepu. “Siempre está de mal humor”, comentó Aliong. “No sé cómo comunicarme con él”.

Sentado fuera de su choza de madera, con el calor de la selva penetrándole por todos los poros, Aliong se pregunta si es momento de irse de ese lugar, donde la fruta de una palma africana no ha podido darle fortuna. Una bestia color naranja, señaló, ha sido la maldición de la familia.

“¿Es este un mundo justo en el que la vida de mi hijo vale menos que la de un orangután?”,