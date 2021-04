¡Horror! Su lechuga tenía de huésped una serpiente venenosa

Australia.- Un hombre encontró una serpiente venenosa en una lechuga que compró en un supermercado de Sydney, por lo que se llevó el susto de su vida.

White compró la lechuga en un supermercado ALDI en el centro de la ciudad el lunes por la noche y montó en bicicleta a casa con ensalada y serpiente en su mochila.

White y su compañera Amelia Neate vieron a la serpiente moverse tan pronto como desempacaron la lechuga en la mesa de la cocina.

Alex White pensó que estaba viendo un enorme gusano retorciéndose en una lechuga envuelta en plástico que acababa de traer a casa de un supermercado de Sydney, hasta que una lengua de serpiente se movió.

Me asusté por completo cuando vi esta pequeña lengua salir de su boca y comenzar a moverse y me di cuenta de que era una serpiente porque los gusanos no tienen lengua, dijo White el jueves.