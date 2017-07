Horror y abandono en el hospital psiquiátrico Barquisimeto

VENEZUELA.- En condiciones infrahumanas, olvidados por sus familiares y por el gobierno venezolano, internos del hospital psiquiátrico estatal de Baquisimeto sufren día con día la crisis en salud en la que se encuentra inmerso el país, al no contar con los insumos necesarios para tener una sana rehabilitación mental.

La falta de alimentos ha ocasionado graves problemas de desnutrición en los pacientes, (Foto: Taringa)

Según The New York Time, en un recorrido realizado en seis pabellones psiquiátricos en todo el país han reportado la carencia de medicamentos y alimentos. En Pampero desde hace 4 años que no cuentan con un psiquiatra para que les brinde el correcto tratamiento mental.

Las condiciones en las que viven los internos son totalmente deplorables, la escases de artículos de cuidado personal como papel higiénico, jabón, champú y pasta de dientes son un grave problema que obliga a los pacientes a lavarse con agua cuando realizan sus necesidades fisiológicas en las fosas comunes.

Hay pocos momentos de luz en El Pampero, (Foto: Taringa)

Evelia García, jefa de enfermeras desde hace 28 años informó a Primer Impacto que en el hospital psiquiátrico estatal de Baquisimeto se carece de recursos para poder brindar una sana rehabilitación a los internos.

“La misión y visión de este hospital es trabajar para que los internos puedan ser reinsertados a la sociedad, lamentablemente no lo estamos cumpliendo porque los hábitos más necesarios y vitales del ser humano como lo es cepillarse los dientes no lo están haciendo correctamente porque no contamos, ni con el cepillo, ni la pasta dental”, lamentó.

Evelia García, jefa de enfermeras alimentando a un paciente, (Foto: Taringa)

La falta de alimentos ha generado en la gran mayoría de los pacientes problemas de desnutrición que se refleja en sus delgados cuerpos. Así como la carencia de ropa, la que poseen es donadas, las mujeres utilizan algunas playeras y los hombres pantalones que no son de sus tallas y tienen que ser sujetadas con mecates o cinturones que pueden ser un riesgo para los enfermos.

El pabellón de las mujeres esta integrado por 30 pacientes, (Foto: Taringa)

En el pabellón de mujeres existen 30 pacientes, en su mayoría que han sido víctimas de maltratos y abusos sexuales que las han afectado mentalmente, en la sala de hombres existen personas que han cometido asesinatos por conductas esquizofrénicas lo que los convierte en pacientes sumamente peligrosos.

En el pabellón de los hombres existen pacientes con alto índice de agresividad (Foto: Taringa)

El personal de enfermería de esta unidad mental tienen que enfrentar la crisis económica que vive Venezuela en materia de salud, al no otorgarles los medicamentos suficiente para brindarles el tratamiento adecuado a sus pacientes, que por estas carencias se vuelven más agresivos arriesgándose a ser víctimas de algún ataque.

El personal de enfermería teme por su seguridad ante la falta de medicamentos que controlen a los pacientes, (Foto: Taringa)

“En una ocasión estuve de incapacidad porque una paciente me lesionó el rostro y en otra ocasión una mujer me estaba ahorcando”, expresó Evelia.

Un día a la semana se les brindan momentos de sana convivencia y recreación, (Foto: Taringa)

Frasis Martínez, jefa de terapia ocupacionales dijo que a pesar de las condiciones en las que viven los pacientes intentan brindarles un momento de sana convivencia, en la semana les imparten de dos a tres horas actividades recreativas.