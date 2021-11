Hospital cobra 14 mil pesos a mujer solo por estar en la sala de espera, nunca fue atendida

Estados Unidos.- Una mujer de Estados Unidos quedó pasmada con una gran deuda que le llegó de un hospital donde acudió pero que jamás fue atendida, solo estuvo en la sala de espera durante siete horas y tendrá que pagar catorce mil pesos mexicanos.

La mujer, identificada como Taylor Davis acudió a la sala de urgencias del Hospital Emory Decatur por una herida en la cabeza que se hizo durante unas vacaciones a Atlanta, ella duró siete horas sentada en la sala de espera sin ser atendida por alguien.

Durante las siete horas que estuvo ahí, Taylor nunca fue revisada por nadie, "no me tomaron ni los signos vitales, nadie me llamó. No me vieron en absoluto", comentó Taylor.

Tras no ser atendida ahí la mujer se retiró pero a los días llegaría hasta la puerta de su casa una deuda de 698 dólares de dicho hospital, por lo que decidió marcar y reclamar.

Leer mas: Para no engañarlos y estar tranquila, mujer vive con su esposo y su amante

Cuando la mujer llamó para quejarse le dijeron que no importaba si era atendida o no, que ese era el precio por entrar a la sala de urgencias del hospital.

Luego de que la exorbitante cuenta se hiciera viral y que Taylor expusiera lo sucedido, Emory Healthcare, encargados del hospital, emitió un comunicado donde decían que ellos se tomaban en serio todas las preocupaciones de los pacientes y que iniciarían una investigación por lo sucedido.

Deuda del hospital/Foto: Internet

"Emory Healthcare se toma en serio todas las preocupaciones de los pacientes y aprecia que esto se haya señalado a nuestra atención. Nuestros equipos están investigando actualmente este asunto y harán un seguimiento directo con el individuo", mencionó el hospital en el comunicado.

Leer mas: "Déjalo morir, luego te hago otro": mata a su hijo e impiden que le salven la vida en Guanajuato

Se suele decir que el servicio médico de Estados Unidos es de los mejores pero muchos dicen que es demasiado costoso y no es tan bueno.