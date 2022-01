Hospital niega a joven un trasplante de corazón al rehusarse a recibir la vacuna contra el covid- 19 en USA

Boston.- Un joven que estaba al frente de la fila para recibir un trasplante de corazón, no lo podrá hacer, pues en un hospital de Boston, han dicho que la cirugía no se puede hacer ya que el hombre de 31 años edad se niega a vacunarse contra el Covid-19.

DJ Ferguson, está luchando por su vida en el Brigham and Women's Hospital y necesita urgentemente un trasplante de corazón, el cual ya está listo para él, sin embargo, la política del hospital estipula que ya no es elegible porque no ha recibido la vacuna contra el covid-19.

Pero Ferguson, sigue firme en no su creencia y se niega a ser vacunado, pese a que eso podría salvar su vida, pues así, el hospital haría el trasplante de corazón que tanto necesita.

David Ferguson, padre del paciente, ha dicho a CBS Boston, que su hijo "ha ido al borde de la muerte para mantenerse firme y lo han llevado al límite", pero dice que simplemente no se vacunará.

"Va un poco en contra de sus principios básicos: él no cree en eso", dice David Ferguson. "Es una política que están aplicando y, como no recibirá la inyección, lo sacaron de la lista (para) un trasplante de corazón".

Mientras que la familia de DJ, informó que el joven estaba al frente de la fila para recibir un trasplante, pero la política del hospital estipula que ya no es elegible porque no ha recibido la vacuna contra el Covid-19.

Por su parte, el Brigham and Women's Hospital, explicó en un comunicado que: "Al igual que muchos otros programas de trasplante en los Estados Unidos, la vacuna Covid-19 es una de varias vacunas y comportamientos de estilo de vida requeridos para los candidatos a trasplante en el sistema Mass General Brigham para crear tanto la mejor oportunidad para una operación exitosa y también la supervivencia del paciente después del trasplante".

El Dr. Arthur Caplan, jefe de ética médica de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, expresó que es sumamente necesario estar vacunado para este tipo de procedimiento, ya que después de cualquier trasplante, riñón, corazón, su sistema inmunológico se apaga.

"La gripe podría matarte, un resfriado podría matarte, el Covid podría matarte. Los órganos son escasos, no los vamos a distribuir a alguien que tiene pocas posibilidades de vivir cuando otros que están vacunados tienen más posibilidades después de la muerte". cirugía de supervivencia", aclaró Caplan.

Cabe destacar que, la familia ha declarado que el padre de dos hijos con un tercer hijo en camino, ha recibido una gran atención por parte de los médicos y enfermeras del Brigham and Women's, sin embargo, no están de acuerdo con la política de vacunación para trasplantes de corazón.

Ante esta situación, están están pensando en trasladarlo, pero puede que esté demasiado débil para moverlo, sin embargo, todavía no están seguros de lo que planean hacer.