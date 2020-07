Hoy 14 de julio es Día de la Visibilidad No binaria: ¿Qué significa?

El Día Internacional de la Visibilidad No binaria se celebra desde 2012.

Busca visibiliar a las personas que no se identifican parcial o totalmente con ser hombres o mujeres.

Este martes 14 de julio se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No binaria, una fecha dedicada a representar a las personas que no se identifican necesariamente con los géneros femenino o masculino.

La fecha fue celebrada por primera vez en 2012, impulsada por diversos colectivos, con la intención de nombrar y dar visibilidad a las personas no binarias en una fecha entre el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre).

¿Qué significa género no binario?

La expresión de género no binario se aplica a las personas que no se perciben ni identifican a sí mismas como hombres o mujeres, prefiriendo optar por una clasificación fuera de esta concepción binaria.

La necesidad de nombrar las múltiples realidades que atraviesan estas personas ha dado pie a una serie de clasificaciones denominadas "identidades no binarias", que parten de la autopercepción de la persona en relación con los géneros.

Identidades binarias

La división entre las identidades binarias depende de si la persona se identifica con uno o ambos géneros, o bien ninguno de ellos.

Si la persona no se identifica con ningún género se considera agénero o género neutro .

. Si la persona se percibe a sí misma como masculino y femenino, se trataría de una identidad bigénero .

. Si la persona se percibe como una mezcla entre masculino y femenino, se habla de una identidad pangénero.

A su vez, estas múltiples identidades pueden agruparse en la identidad de género fluido, que se caracteriza más bien por la transición y variaciones entre las identificaciones con un género y otro.

Esta es la bandera del orgullo del género no binario, diseñada en 2014 por Kyle Rowan para todas aquellas personas que no se sentían representadas por la bandera "genderqueer".

Bandera No binaria. Foto: Wikipedia

El amarillo representa los géneros que existen más allá de lo binario, el blanco a quienes tienen muchos o todos los géneros, el morado es la mezcla de los colores tradicionales para hombres y mujeres, mientras que el negro representa a quienes no se identifican con ningún género.

La mayoría de los países no reconocen como género legal el no binarismo; sólo Australia, Canadá, Bangladesh, India, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda y Países Bajos incluyen el género no binario como opción en pasaportes, mientras que 18 estados de Estados Unidos permiten a los residentes marcar su género con una "X" en su licencia de manejo.

