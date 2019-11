Humillación a familia opositora causa indignación en Nicaragua

Managua.- Un acto de humillación de la Policía de Nicaragua hacia una familia opositora causó indignación en el país centroamericano este martes, luego de que se conocieron vídeos en los que se observa cómo los agentes obligan a los civiles a comprometerse a "no joder a los militantes" sandinistas.

Las imágenes, grabadas ayer lunes, muestran a tres integrantes de una familia esposados, exhaustos y con sus rostros desencajados, repitiendo frases aparentemente dictadas por el jefe de la Policía del departamento (provincia) de León, Fidel Domínguez, en las que se comprometen a "no joder" a grupos oficialistas ni al Gobierno de Daniel Ortega.

"No joder ni a los militantes, ni al pueblo, no repetición, y con la paz no se juega", repite el mayor de los miembros de la familia Reyes Alonso, siguiendo las indicaciones de los policías, que lo graban en vídeo.

Al hombre se le observa rodeado de policías, sentado en una silla, desaliñado, esposado y descalzo, en el interior de su vivienda.

En otro video un miembro de la familia se ve sudoroso, desesperado, repitiendo: "Me comprometo a respetar la paz, a respetar las leyes, a la Policía y a las autoridades de nuestro país, por beneficio de la paz y de nuestro país, con la paz no se juega".

En un tercer vídeo, muestra María Eugenia Alonso, esposada, aceptando repetir lo que los policías le exigen: "No volver a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden, ni a la Policía en su labor constitucional, ni ofendiendo", aunque al final ella agrega: "Yo no los he ofendido en nada".

"TRATO CRUEL Y DEGRADANTE"

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó "el trato cruel y degradante que sufrió la familia Reyes Alonso, de León, por parte de la Policía orteguista".

Según el Cenidh, "la Policía, a través de amenazas y evidente abuso de poder, obligó a la familia a repetir un discurso", en referencia a la frase que emite cada día la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de los medios del Gobierno: "con la paz no se juega".

La policía, a través de amenazas y evidente abuso de poder obligó a la familia a repetir un discurso que contrariaba sus principios de lucha contra la dictadura Ortega-Murillo. — Cenidh (@cenidh) November 26, 2019

La activista nicaragüense de los derechos humanos, Bianca Jagger, se sumó a la denuncia del "uso de la tortura por la Policía orteguista contra la familia Reyes Alonso", y apeló a la frase "no joder a los militantes sandinistas".

Antes de obligar a la familia a repetir sus palabras, un grupo de policías antidisturbios había intentado destruir la fachada de la vivienda, para ingresar por la fuerza, al no lograrlo, Domínguez se comprometió a ingresar sin compañía, por respeto a la matriarca de 94 que presenciaba la violencia, pero al tener la puerta abierta, ingresó con sus refuerzos.

MOMENTO DRAMÁTICO

El asalto a la casa de los Reyes Alonso fue transmitido en vivo por la familia a través de redes sociales. En el vídeo se observa el ingreso violento de los policías, luego todo se oscurece, se escuchan golpes y gritos, aparece el rostro de un agente, y se corta la transmisión.

"Domínguez y numerosos antimotines y encapuchados, vinieron a romper las puertas de mi casa, nos esposaron, nos tiraron al suelo, nos patearon, nos sentaron, a punta de golpes nos hicieron comprometernos, según el comisionado, a que no íbamos a seguir molestando al Gobierno ni a sus sandinistas", denunció Alonso.

Los policías también se llevaron pertenencias de la familia, según denunciaron.

SEÑALAN A GOBIERNO

La hija de la agredida, Magda Alonso, responsabilizó "al Gobierno de Nicaragua por cualquier daño a la integridad física" de su familia" y emitió un "grito de auxilio al mundo".

Hasta hora la Policía de Nicaragua no se ha referido al suceso.

Los Reyes Alonso son una reconocida familia opositora que han participado en las protestas que estallaron en abril de 2018 contra Ortega en León, una ciudad ubicada 90 kilómetros al noroeste de Managua.

Desde hace 19 meses Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.