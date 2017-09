Huracán Irma, más poderoso y destructivo este martes

Todo podría empeorar con el huracán “Irma”, de categoría tres, que sigue ganando fuerza rumbo a las islas del Caribe. Ahora el ojo del huracán se ubicaba a 980 kilómetros al este de las Islas de Sotavento (Antillas Menores) con vientos máximos de 195 kilómetros por hora y los meterólogos aseguran que puede ganar fuerza y ser más devastador de lo que ya es.

Se espera que alcance categoría cuatro el martes, según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH), este reporte ha puesto en alerta a miles de habitantes desde las Islas de Sotavento hasta Miami, Florida, pues aseguran que podría afectar las costas de esta zona.

¿Dónde se encuentra Irma?

Irma se desplaza a 22 kilómetros por hora en dirección oeste-suroeste y en la trayectoria pronosticada podría afectar para el miércoles las Islas Virgenes británicas y estadounidenses.

Aunque aún no se sabe con certeza si el huracán representará un peligro Estados Unidos, los meteorólogos pidieron a los habitantes de Florida tomar precauciones anticipadas y tener listos sus planes de contingencia.

“Si Irma llegara a tierra en Estados Unidos, probablemente sería hasta finales del próximo fin de semana”, dijo el meteorólogo de la cadena nacional CNN, Taylor Ward

EL SUR DE FLORIDA EN ALERTA

Ahora los habitantes del sur de Florida comenzaron a ir a las tiendas y están comprando por la llegada de Irma. Algunos artículos ya quedaron agotados.

Foto: Nasa

Consideran a Irma como la amenaza actual y aunque las personas llegan con la lista de los artículos que ocupan comprar en la tienda como parte de su plan:

Agua embotellada, Medicamentos, Productos secos y enlatados, Baterías y artículos de papel.

APENAS SE RECUPERAN DE HARVEY

La presidenta de turno de la Confederación Helvética, Doris Leuthard, advirtió hoy a Estados Unidos de que seguirá sufriendo desastres naturales como el ocurrido con el huracán Harvey en Houston, Texas, si no actúa para hacer frente al cambio climático y descarbonizar su economía.

Estados Unidos ya tiene experiencia con esto, con Katrina (en 2005), que fue el comienzo de una discusión sobre cómo los huracanes impactan en la economía. Si uno solo espera, el precio a pagar será mucho más alto que cuando actúa para disminuir las emisiones de CO2", señaló Leuthard en un encuentro con medios extranjeros.

Foto: @NHC_Atlanti

Estados Unidos lo sabe desde hace muchos años y pese a ello ese país es aún el mayor emisor junto con China", dijo.

Si no descarbonizas la economía tendrás más y más eventos (naturales) de este tipo y los daños para las familias aumentarán y las aseguradores ya no querrán pagar tan fácilmente", sostuvo Leuthard, quien dijo no obstante que depende de los estadunidenses, de la Cámara de Representantes y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizar estos hechos y actuar.

En cuanto a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, Luethard admitió que sin ese país los objetivos serán "más difíciles de alcanzar" en 2050, pero a la vez minimizó el impacto al asegurar que los casi 200 países que han ratificado el pacto seguirán adelante y que la Presidencia de Trump no durará décadas.

Foto el pronostico de nhc.

No creo que el presidente será presidente durante los próximos 30 años, de manera que ahí hay también una esperanza de que eso cambie la estrategia de Estados Unidos respecto al cambio climático", comentó.

Estados Unidos, tras notificarlo formalmente en agosto a la ONU, se desvinculará del pacto el 4 de noviembre de 2020.

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París tendrá impacto sobre todo en la financiación de la lucha contra el cambio climático, especialmente para los países en vías de desarrollo, dijo la presidenta suiza.

Hurac�n Irma - Localización y trayectoria prevista del huracán Irma - AFP / AFP EEUU-METEOROLOGÍA-CARIBE

Según el Acuerdo, el compromiso radica en lograr que para 2025 se movilicen 100 mil millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año.

De acuerdo con Leuthard, "no es posible" que los demás países aumenten sus contribuciones, por lo que habrá que implicar más al sector privado y al Banco Mundial (BM).

Foto: NASA

En cuanto a los países emergentes, entre ellos Brasil, cuyo Gobierno recientemente cedió a la presión social y paralizó los efectos del decreto que abre una reserva amazónica a las empresas de minería, Leuthard consideró que ese país debe cumplir los requisitos sobre la protección de las selvas y pensar también en la erosión publicó EFE.