INM otorga visa humanitaria a Evo Morales

Ciudad de México.- El ex Presidente de Bolivia Evo Morales recibió una visa humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Quiero compartirles que en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó una visa humanitaria", dijo.

"Como lo hemos estado haciendo con algunos de los migrantes, él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro País".

En entrevista, Sánchez Cordero comentó que también se dio visa humanitaria a los dos ex funcionarios del Gobierno boliviano que llegaron ayer con el ex Mandatario.

Se trata del ex vicepresidente Álvaro García, y la ex Ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Morales y exvicepresidente García llegaron este martes a México, y fueron recibidos por el ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard (i). / EFE.

"¿No viene con su familia?", se le preguntó a la funcionaria.

Ahorita todavía no ha llegado su familia", respondió.

"¿Pero va venir?", se le insistió.

Seguramente sí", dijo.

Tras encabezar un evento en la Segob, la Secretaria confirmó que hasta el momento Morales no ha solicitado condición de refugiado.

"Ahorita únicamente tenemos visa humanitaria y él nos dirá si quiere solicitar el refugio o no, no sabemos, todavía no sabemos", aseveró.

Sánchez Cordero. / Archivo Reforma.

Cuestionada sobre el operativo de seguridad en torno a Morales y los ex miembros de su gabinete, se limitó a decir que está a cargo de las instancias de seguridad y de la Cancillería.