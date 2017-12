Identidad de género neutra, apuesta de escuelas británicas

Reino Unido.- Con la ayuda de activistas y algunos grupos de padres, cada vez más escuelas británicas permiten a sus pupilos explorar su identidad identidad de género con el fin de ser más inclusivos y acabar con el matonismo y el acoso por este tema.

El Liceo Cumberland, un establecimiento escolar de casi mil 500 alumnos, ubicado al este de Londres, es una de las cientos de escuelas en el país que está dando pasos para acabar con la división binaria hombres-mujeres.

Cumberland ha adoptado una política sobre uniformes más liberal que elimina las restricciones de género, y está adaptando sus infraestructuras (como los vestuarios) en un esfuerzo por ser más tolerantes.

"Cambiarse de ropa es un conflicto para muchos pupilos, por eso tenemos vestuarios de género neutral que todo el mundo puede usar", explicó a la AFP Jake Jones, un profesor de educación física que es además director de departamento.

"Creo que nuestra estrategia inclusiva es una cuestión esencialmente de terminología", añadió, señalando que a los profesores se les anima a evitar términos como "chicos" y "chicas" y usar palabras neutras como "pupilos".

En las Escuelas Brindishe del sur de Londres, a los alumnos se les enseña la posibilidad de usar el "zie", una forma de pronombre neutro, en vez del "he" (él) or "she" (ella).

Según AFP, los responsables escolares estiman que cada vez más niños se cuestionan su género.

"Cuando potencias el género neutro... esos chicos tienen una preocupación menos, se inquietan menos por si son diferentes y no encajan", explicó Charlotte Dougan, de la escuela Brindishe Manor.

"Pueden ser ellos mismos", sentenció.

Lauren Campbell, vicedirectora de la escuela Brindishe Green, dijo que "nunca es muy temprano para empezar".

Creo que es muy importante que eduquemos a los niños de la mejor manera que podamos desde el principio, en lo que se refiere a enseñarles sobre género, sobre estereotipos de género.Lauren Campbell, vicedirectora de la escuela Brindishe Green.

No todos los padres británicos están de acuerdo con este punto de vista.

El Servicio Nacional de Sanidad (NHS) tuvo que retirar una pregunta sobre género de un formulario para niños tras una ola de críticas de padres y políticos.

La pregunta, para un estudio sobre niños de 10 y 11 años, formulaba si se sentían en consonancia ("igual por dentro") con su género biológico y les ofrecía tres opciones de género: "niña", "niño" u "otro".

Hay evidencias de que los niños se hacen cada vez más preguntas sobre su identidad sexual.

El Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (GIDS), un departamento de la sanidad pública para jóvenes de Londres y Leeds, dijo que las consultas pasaron de sólo 95 en 2010 a dos mil 016 en lo que se va del 2017.

Según datos de la asociación Educar y Celebrar (Educate and Celebrate), que promueve una educación no sexista, unas 220 escuelas en el Reino Unido adoptaron un uniforme único para niños y niñas.

"Lo que algunas escuelas no entienden es que es un tema fundamental para la vida e identidad de una persona joven", sostuvo Elly Barnes, fundadora de esta asociación.

Si no puedes ser quien eres, si te dicen constantemente que no puedes hacer eso porque eres esto, no vas a sacar lo mejor de un niño.Elly Barnes, fundadora de la asociación Educate and Celebrate.