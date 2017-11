Idioma, barrera para justicia de indígenas en Guatemala

Guatemala (EFE).- El idioma y la discriminación son las principales barreras que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia en Guatemala, donde existen 22 etnias mayas.

Así lo manifestó hoy la magistrada guatemalteca Elizabeth García durante el foro "Facilitando el acceso a la Justicia de las mujeres indígenas", realizado por el Organismo Judicial (OJ) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este sábado.

La vocal XIII dijo que en el país ya se han comenzado a dar los primeros pasos para permitir que las indígenas accedan al sistema y explicó que en el departamento occidental de Quetzaltenango ya se cuenta con el servicio de traductores de idiomas mayas.

La también presidente de la Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expresó a Efe que la discriminación es otro obstáculo para que las indígenas puedan acceder al sistema judicial.

Por su parte, el presidente de la CSJ, José Pineda, manifestó en su exposición que la violencia contra todas las mujeres debe ser erradicada en Guatemala con un trabajo enfocado en la equidad de los derechos.

En tanto, el magistrado Josué Baquiax señaló que se deben impulsar mecanismos de fortalecimiento institucional para la erradicación de las prácticas discriminatorias en el país.

El objetivo del foro es sensibilizar a los guatemaltecos respecto del problema de la violencia contra la mujer y visibilizar los esfuerzos que realizan las entidades para fortalecer y contribuir con el acceso a la justicia de las víctimas.

Con el fin de mejorar la atención a las mujeres indígenas, el Organismo Judicial ha creado un protocolo como instrumento de guía para que este sector no sufra de discriminación.

Según este protocolo, los principales obstáculos que se han identificado en las mujeres indígenas para tener acceso a la justicia, además del idioma y la discriminación, es la distancias entre las comunidades y los juzgados, el analfabetismo (87,5 %), los trámites burocráticos y la revictimización.

De los más de 16 millones de habitantes que tiene Guatemala, el 60 % se considera que es indígena, y en algunas de sus poblaciones la pobreza supera el 80 %.

OTRA INFORMACIÓN: "Calcetitas rojas" nadie vio ni sabe nada

Estado de México.- El caso de “la niña de las calcetitas rojas”, quien con menos de cinco años de edad, su cuerpo apareció entre la avenida Bordo Xochiaca y Virgen del Camino en la colonia El Sol su feminicidio no quiere ser reconocido, presuntamente porque no hay una madre o familiares que reclamen el cuerpo, lamentó la activista Frida Guerrera.

“La pequeña nació de una madre, que no se conoce. Pero para algunas autoridades, si no hay padres reclamando no existe. La fiscal de feminicidios me dejó en visto, nunca me contestó, no respondió a mi llamado. Porque en teoría no hay padres que reclamen por ella”, aseveró la activista.