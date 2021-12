Iglesia católica vende edificio para indemnizar a víctimas de pederastia

Francia.- Con el objetivo de indemnizar a las víctimas de pederastia del país, la diócesis de Besançon, localizada en el este de Francia, vendió un edificio de su propiedad por el cual logró una ganancia de 250 mil euros (alrededor de 5 millones 837 mil pesos).

Este viernes, el arzobispo Jean-Luc Boulleret dio a conocer que la recaudación que la diócesis francesa obtuvo por la venta de el edificio situado en el centro de Besançon, será destinado al fondo de indemnización de víctimas de pederastia en la nación. El inmueble pertenecía a una asociación de la Iglesia Católica.

En entrevista con el canal France Bleu, Bouilleret aseguró que si hace falta hacer más por todas aquellos menores de edad que fueron blanco de los abusos sexuales de los hombres religioso, la iglesia lo hará, de acuerdo a las capacidades que tenga.

Leer más: Incautan 6.5 mdd en bienes a Alejandro Toledo, expresidente de Perú

Fue el pasado 8 de noviembre del presente año cuando la Conferencia Episcopal de Francia dio a conocer que vendería parte de sus bienes y que si se requiere, está dispuesta a solicitar un crédito para indemnizar a las víctimas del delito sexual cometido por sus integrantes.

Con este propósito, los obispos del país europeo se han puesto la meta de recaudar por lo menos 20 millones de euros durante los primeros meses del próximo año y, con ello, poder, en parte, reparar los daños causados por estos actos.

El edificio ubicado en el centro de Besançon no es el primero que la Iglesia Católica pone a la venta, pues en el pasado hicieron lo mismo las diócesis de Val-de-Marne y la de Toulouse. No obstante, estas dos aún no han hecho de conocimiento público cuánto lograron recaudar.

Leer más: Jesucristo "estuvo casado sin duda con María Magdalena", afirma experto

De acuerdo a una comisión independiente que se ha encargado de investigar los casos de pederastia en el catolicismo, se estima que los casos de abuso sexual contra menores dentro de este ámbito sobrepasan los 216 mil, en tanto que superan los 330 mil si se toman en cuenta los que fueron cometidos por personas no religiosas que trabajaban en dicho ambiente. Aunque cabe señalar que los registros comienzan desde 1950.