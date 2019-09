Iglesia satánica desata miedo y polémica en Colombia

Colombia.- Victor “N” ha dedicado una iglesia para la adoración del denominado señor de las tinieblas, Lucifer donde las personas puedan acudir a rendir culto a dicho personaje, pues él mismo se hace llamar un hijo de Satanás.

Vecinos han reclamado que la iglesia sea cerrada debido al temor y alerta que ha generado entre la comunidad, incluso han solicitado al gobernador que revise el caso y tome cartas en el asunto.

Por su parte, Victor “N” reclama que él no le hace daño a nadie; no está incitando a la violencia ni muchos menos a realizar sacrificios humanos o animales.

Raro sería que no nos quisieran cerrar, raro sería que la comunidad en general viera esto con buenos ojos. Puede que eso no sea del agrado del colectivo en general, pero esto no es ilegal” dijo a un medio local.