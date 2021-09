¡Igualdad! Talibanes prohibirían los deportes a mujeres de Afganistán

Kabul- Un vocero de los talibanes afirmó que los deportes femeninos, específicamente el críquet de mujeres, serán prohibidos por su grupo en Afganistán, según el medio australiano SBS TV.

“En el críquet, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo", dijo Ahmadullah Wasiq, subjefe de la comisión cultural de los talibanes, según citó la cadena internacional.

“Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y el Emirato Islámico no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen el tipo de deportes en los que se exponen ”.

Wasiq dijo el mes pasado a SBS que los talibanes permitirían que el críquet masculino continue y que había dado su aprobación para que el equipo nacional masculino viajara a Australia para un partido de prueba en noviembre.

Pero en un comunicado emitido el jueves, Críquet Australia dijo que no continuaría con la prueba planeada a partir del 27 de noviembre si los informes de noticias sobre las opiniones de los talibanes sobre el juego femenino eran ciertos.

"Impulsar el crecimiento del críquet femenino a nivel mundial es increíblemente importante para Críquet Australia", dijo el comunicado. Nuestra visión para el críquet es que es un deporte para todos y apoyamos el juego de manera inequívoca para las mujeres en todos los niveles. Si se corroboran los informes recientes de los medios de comunicación de que el críquet femenino no será apoyado en Afganistán, Críquet Australia no tendría otra alternativa que no albergar a Afganistán para el partido de prueba propuesto que se jugará en Hobart".

El ministro de Deportes de Australia, Richard Colbeck, dijo anteriormente que la decisión de los talibanes sobre el deporte femenino era "profundamente preocupante" e insistió a organizaciones como el Consejo Internacional de Críquet a tomar medidas.

"Excluir a las mujeres del deporte a cualquier nivel es inaceptable", dijo Colbeck en un comunicado. "Instamos a las autoridades deportivas internacionales, incluido el Consejo Internacional de Críquet, a que se opongan a esta terrible decisión".

Las jugadoras del equipo de fútbol femenino de Afganistán se encuentran entre las docenas de atletas que recibieron visas para vivir en Australia y han estado en cuarentena debido a la pandemia por covid-19.

El martes, los talibanes anunciaron un gobierno interino exclusivamente masculino para Afganistán repleto de veteranos de su gobierno de línea dura de la década de 1990 y la batalla de 20 años contra la coalición liderada por Estados Unidos.

Una declaración de política que acompañaba al anuncio del gabinete buscaba disipar los temores de los vecinos de Afganistán y del resto del mundo, pero era poco probable que calmara los temores de las mujeres, que no obtuvieron ni un solo puesto.

La declaración hablaba de proteger los derechos de las minorías y los desfavorecidos, y prometía educación "a todos los compatriotas dentro del marco de la Sharia". Las mujeres no fueron mencionadas en la declaración de tres páginas.

El sábado pasado, las fuerzas especiales talibanes en camuflaje dispararon sus armas al aire para poner fin a una marcha de protesta en Kabul de mujeres que exigían igualdad de derechos.