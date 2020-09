Imágenes muestran que Corea del Norte podría lanzar un misil balístico

Corea del Norte.- Imágenes satelitales de un astillero norcoreano muestran actividad que sugiere preparativos para una prueba de un misil balístico de mediano alcance lanzado desde submarinos, informó el viernes un grupo de expertos de Estados Unidos.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dijo que las imágenes que publicó en su sitio web del astillero Sinpo de Corea del Norte mostraban varias embarcaciones dentro de una cuenca segura para embarcaciones, una de las cuales se parecía a embarcaciones utilizadas anteriormente para remolcar una barcaza sumergible de prueba en el mar.

Dijo que la actividad era "sugestiva, pero no concluyente, de los preparativos para una próxima prueba de un misil balístico lanzado desde un submarino Pukguksong-3 desde la barcaza sumergible del banco de pruebas".

Actualizada la entrada sobre la instalación norcoreana para submarinos en la zona de Mayang-Do ...https://t.co/ahdvnm0cUA pic.twitter.com/bU10lqUSdD — charly015 (@charly0153) September 10, 2019

Corea del Norte dijo en octubre pasado que había probado con éxito un Pukguksong-3, un nuevo misil balístico lanzado desde submarinos (SLBM), desde el mar como parte de los esfuerzos para contener las amenazas externas y reforzar la autodefensa.

Ese lanzamiento fue visto por los analistas como el más provocador por parte de Corea del Norte desde que inició un diálogo con Estados Unidos sobre sus programas de armas nucleares y misiles en 2018.

Corea del Norte ha suspendido las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance desde 2017, pero los esfuerzos dirigidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para persuadirlo de que abandone sus programas nucleares y de misiles han logrado poco.

Trump busca la reelección en noviembre y una prueba de misiles norcoreana antes que destacaría la falta de progreso a pesar de las reuniones sin precedentes de Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un. No hubo comentarios inmediatos del Departamento de Estado o del Pentágono sobre el informe del CSIS.

En la conferencia de prensa del viernes, Trump elogió su relación con Corea del Norte y dijo que cuando fue elegido la gente había predicho que estaría en guerra con el país en una semana.

Mientras tanto, nos hemos llevado bien con ellos. No llegamos a la guerra, dijo.

Trump ha considerado la ausencia de misiles balísticos intercontinentales y pruebas nucleares por parte de Corea del Norte desde 2017 como un éxito de su diplomacia y ha tratado de restar importancia a numerosas pruebas de corto alcance en el período.

“Corea del Norte ya probó un SLBM PKS-3 en octubre pasado. Y no cruzó la línea roja de Trump en ese entonces, y es poco probable que lo haga esta vez. A Trump no le importará ", escribió en Twitter Vipin Narang, experto en no proliferación del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

