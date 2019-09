Imelda deja 4 muertos en Texas, otros atrapados en inundaciones

Houston.- Los equipos de emergencia en el área de Houston aprovecharon el retroceso de las aguas de las inundaciones el viernes para comenzar a evaluar el daño de uno de los ciclones tropicales más húmedos en la historia de los Estados Unidos, una tormenta que provocó la muerte de cuatro hombres y desplazó a cientos de personas. Casas.

Las secuelas de la tormenta tropical Imelda, que hizo comparaciones con el huracán Harvey hace dos años, fueron culpadas de grandes dolores de cabeza por los viajes mientras los automovilistas recorrían las calles llenas de agua y los viajeros aéreos enfrentaban retrasos y cancelaciones de vuelos.

Nueve barcazas se liberaron de sus amarres, y la Interestatal 10 sobre el río San Jacinto se cerró en ambas direcciones cuando dos de las barcazas golpearon los puentes la madrugada del viernes. Casi 123,000 vehículos normalmente cruzan los puentes cada día, según el Departamento de Transporte de Texas.

La lluvia más fuerte había terminado el jueves por la noche en el sureste de Texas, pero los pronosticadores advirtieron que partes del noreste de Texas, Arkansas, Oklahoma y Louisiana podrían ver inundaciones repentinas cuando los restos de Imelda se desplazaron hacia el norte.

Inundaciones por Imelda. Foto: AP

Los funcionarios del condado de Harris, que incluye a Houston, dijeron que hubo una combinación de al menos 1,700 rescates y evacuaciones en aguas altas para que la gente se refugiara, ya que la longevidad y la intensidad de la lluvia rápidamente sorprendieron incluso a aquellos que se habían preparado para las inundaciones. La tormenta también inundó partes del suroeste de Louisiana.

Más de 900 vuelos fueron cancelados o retrasados en Houston el jueves. Más adelante en la costa del golfo de Texas, las autoridades advirtieron en un momento que un dique podría romperse cerca de Beaumont en el condado de Jefferson. Durante Harvey, la única estación de bombeo de Beaumont fue inundada por las inundaciones, dejando a los residentes sin servicio de agua durante más de una semana.

Los restos de Imelda el jueves provocaron la muerte de dos hombres. Un hombre de 19 años se ahogó y se electrocutó mientras trataba de mover su caballo a un lugar seguro, según un mensaje de su familia compartido por la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. Crystal Holmes, una portavoz del departamento, dijo que la muerte ocurrió durante una tormenta eléctrica.

Víctimas de la tormenta Imelda. Foto: AP

Un hombre de 40 o 50 años se ahogó cuando intentó conducir una camioneta a través de las aguas de inundación de 8 pies de profundidad cerca del Aeropuerto Intercontinental Bush en Houston durante la hora pico del jueves por la tarde, dijo el sheriff del condado de Harris Ed González.

Una tercera muerte fue la de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja el viernes al norte de Houston, dijo el portavoz del sheriff del condado de Harris, Jason Spencer. Las indicaciones preliminares son que el hombre no identificado se ahogó.

También el viernes, la policía en Beaumont dijo que el cuerpo de un hombre de 47 años fue encontrado en un Toyota Prius que fue descubierto en un canal inundado después de que las aguas retrocedieron.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las estimaciones preliminares sugirieron que el Condado de Jefferson fue inundado con más de 40 pulgadas (102 centímetros) de lluvia en un lapso de solo 72 horas, lo que lo convertiría en el séptimo ciclón tropical más húmedo que golpea los Estados Unidos continentales.

Personas varadas por Imekda. Foto: AP

"El problema es que no se puede obtener 40 pulgadas de lluvia en un período de 72 horas y estar completamente preparado para eso", dijo la portavoz del condado de Jefferson, Allison Getz, a The Associated Press el viernes. "En este momento no hemos podido evaluar completamente lo que sucedió".

Getz dijo que docenas de personas han viajado al condado con botes a remolque desde Louisiana y otras partes de Texas para ayudar con los esfuerzos de rescate, una gran cantidad de apoyo que recuerda los esfuerzos voluntarios durante Harvey.

En el cercano condado de Chambers, las estimaciones preliminares indican que alrededor de 800 hogares y negocios sufrieron algún nivel de daño por las inundaciones, dijo el portavoz del condado Ryan Holzaepfel. El personal de emergencia rescató a unas 400 personas durante el diluvio, en su mayoría de los hogares, dijo.

Los equipos de emergencia evacuaron el jueves a 87 residentes de un hogar de ancianos en Porter, al noreste de Houston, cuando las aguas de las inundaciones comenzaron a filtrarse en el hogar, según Meghan Ballard, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Montgomery. Los residentes de Pine Shadow Retreat fueron llevados a uno de los seis hogares de ancianos o centros de vida para personas mayores, donde serán alojados temporalmente, dijo Ballard. No se reportaron heridos como parte del esfuerzo de evacuación.

Incluso cuando Houston finalmente se deshizo de lo peor, las carreteras del centro quedaron llenas de autos abandonados sumergidos en el agua. Miles de otros conductores estaban prácticamente parados en carriles estrechos cerca de bancos inundados.

“El agua seguía subiendo. Siguió subiendo. No podía creerlo ”, dijo Ruby Trahan Robinson, de 63 años. Ella usa una silla de ruedas y tenía un tanque de oxígeno portátil mientras se instalaba en un refugio en el Ayuntamiento de la pequeña ciudad de China, a las afueras de Beaumont.

Rodó como un río, dijo.

Turner, el alcalde de Houston, evocó el recuerdo de Harvey, que arrojó más de 50 pulgadas (127 centímetros) de lluvia en la cuarta ciudad más grande del país en 2017, mientras suplicaba a los residentes que se quedaran. Las autoridades de la ciudad dijeron que habían recibido más de 1,500 llamadas de rescate en alta mar al 911, la mayoría de los conductores atrapados en carreteras inundadas, pero las autoridades describieron a algunos de ellos como personas que fueron incomodadas y no estaban en peligro inmediato.

Antes de la hora pico de la tarde, los funcionarios de Houston instaron a los viajeros a quedarse en sus oficinas durante tres o cuatro horas adicionales en lugar de embarcarse en carreteras inundadas y ya atascadas. Turner hizo un llamamiento similar a los padres de los escolares, ya que el Distrito Escolar Independiente de Houston, el más grande de Texas con más de 200,000 estudiantes, no canceló las clases ni acortó el día a diferencia de los distritos vecinos en el camino de la tormenta. El distrito canceló las clases de los viernes.

Casas inundadas por Imelda. Foto: AP

Imelda es la primera tormenta nombrada en impactar el área de Houston desde que Harvey se mantuvo durante días e inundó la costa del Golfo propensa a inundaciones. Esa tormenta arrojó más de 5 pies (1,5 metros) de agua cerca de la frontera de Luisiana, y dos años después, parecía que en algunos lugares Harvey se estaba reproduciendo nuevamente.

Una enorme tienda de muebles de Houston se convirtió en un refugio para los evacuados. Imágenes de televisión en vivo mostraron a los bomberos rescatando camioneros varados en las principales autopistas. En las redes sociales, las personas publicaron que el agua se filtraba rápidamente en su hogar y pidieron ayuda.

En Winnie, un pueblo de aproximadamente 3,200 personas a 60 millas (95 kilómetros) al este de Houston, un hospital fue evacuado.

Cory Stottlemyer, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston, dijo que las inundaciones en la ciudad retrocedieron el viernes y que se hicieron menos llamadas al 911. Pero incluso cuando la intensidad de la tormenta se debilitó, los funcionarios del condado de Harris advirtieron que algunos de sus 4,7 millones de residentes podrían no ver retroceder las aguas en sus vecindarios hasta el fin de semana.

Después de Harvey, el gobernador de Texas Greg Abbott ordenó un informe advirtiendo que castigar las tormentas sería más frecuente debido a un clima cambiante. Los científicos dicen que el cambio climático es responsable de un clima extremo más intenso y más frecuente, como tormentas, sequías, inundaciones e incendios, pero sin un estudio exhaustivo no pueden vincular directamente un solo evento climático con el cambio climático.