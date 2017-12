Impresiona el deseo de un niño en su carta a Santa Claus

Buenos Aires, Argentina.- La carta de Pedrito, un niño de 8 años de edad, escrita a Santa Claus para esta Navidad, causó conmoción luego de conocer el regalo tan especial que pedía.

"Querido Papá Noel. Todos los años te pido algo para compartir con mis amigos. En el 2015 te pedí que mi papá tuviera trabajo porque se quejaba todo el día que no nos alcanzaba para llegar a fin de mes. El año pasado fue una bicicleta así podía llevar a mi vecino Abel que siempre llega tarde al cole", iniciaba su escrito este pequeño, quien a su corta edad pareciera que tiene una gran madurez.

"Por eso este año te quiero pedir que, en vez de traerme la pelota que usa Messi para meter goles en el Barcelona, me traigas una molotov como las que vi que tiraban los señores con la cara tapada en la tele".

Pedrito vive en un lugar modesto en Haedo, un barrio tranquilo de la Zona Oeste, donde los niños salen al patio a jugar con la pelota en la calle entre el paso de los autos y los vecinos conviven, es por esto que su petición causó tanto asombro.

Foto: Google Maps

La hermana de Pedrito es de aquellas adolescentes que llevan su celular en la mano a todas horas del día; al leer la carta de su hermano menor le tomó una foto y la publicó en Facebook.

"Colgué la carta antes de irme a dormir y nunca pensé que fuera a pasar lo que pasó. Cuando me levanté tenía 135 mil likes, 256 mil compartidos y mensajes de miles de personas solidarizándose con la difícil situación de mi hermanito".

Foto: Infobae

Su madre, Delia, se dijo también asombrada por la reacción que generó la carta de su hijo en redes sociales.

"Llamaron de todas partes. Desde Verónica Magario, convencida que Pedrito es un arma secreta de Cambiemos al cual están preparando para postularse como intendente de la Matanza en un futuro, hasta el Ministro de Educación, que de manera muy didáctica nos explicó la importancia de una sesión especial del gabinete psicopedagógico de la escuela para que le hagan un test a mi hijo con el fin de corroborar si tuvo un impacto real o fue producto de una fantasía alimentada por los últimos acontecimientos que nos tuvieron a todos pegados al televisor", mencionó Delia.

"Yo cuando sea grande quiero ser como el señor de remera roja y pelo rasta que defendió a los jubilados con una pistola hecha por él mismo. Un capo. Así que si sos tan bueno, me gustaría que me dejes en el arbolito una igual para defender a mi mamá y a mi papá cuando sean jubilados y no tengan qué comer. También la Molotov por si la pistola no funciona. Te quiero mucho, Pedrito".

Así terminaba la carta del niño, la cual provocó gran impacto y puso a reflexionar los conflictos en lo que vive la sociedad actual, sobre todo de la violencia que se ha generado.

Esta nota incluye información de Infobae.