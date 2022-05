Impresionante video del conductor de un BMW atropellando a asaltantes en "legítima defensa"

" Cuando vi que me levantó el arma apuntándome y me disparó, aceleré , me agaché un poco, vi que no hubiera otra persona para lesionar a nadie y los estrellé", dijo Angelo.

" Me dijeron que me iban a matar , que les entregara todas las cosas", dijo Angelo Schiavenato quien entregó un lujoso reloj Cartier valuado en 40 millones de pesos colombianos, así como dos celulares y una cadena.

En una entrevista con el medio El Tiempo, Angelo Schiavenato, el conductor del BMW y José Antonio Araújo una de las víctimas de robo, aseguraron que esperan que la justicia avance y no se conceda a la defensa de sus victimarios un preacuerdo para llevar el caso como tentativa de hurto y no como hurto consumado.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el