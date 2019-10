Incendio forestal en California obliga revisión para tirar basura

California.- Fue un día caluroso y ventoso en el sur de California cuando se incendió un camión de basura y el conductor arrojó la basura en llamas a un lado de la carretera. Minutos después, fuertes vientos apagaban las llamas a través de una ladera y hacia una comunidad de casas móviles, matando a dos personas y destruyendo docenas de hogares.

Ninguna ley de California gobierna la forma en que los transportistas de basura responden a un incendio en su camión, dejando que la industria de residuos brinde orientación. La industria ha recomendado durante mucho tiempo que los conductores descarguen rápidamente la basura quemada para garantizar su seguridad, evitar explosiones y limitar los daños a los vehículos que pueden costar $ 300,000.

Ahora, a medida que los incendios han estallado en California en un clima cálido y ventoso, los líderes de la industria están revisando si la guía tiene sentido cuando la amenaza de incendios forestales es alta.

"Estamos en el comienzo de una conversación dentro de la industria" sobre el tema, dijo David Biderman, director ejecutivo de la Asociación de Residuos Sólidos de América del Norte de 10,000 miembros.

Lo que sospecho es que en los días en que hay mal tiempo, incluidos vientos fuertes, necesitamos que nuestros conductores sean particularmente conscientes de eso cuando descargan la carga, dijo.

Esas condiciones existen esta semana en gran parte de California, donde las temperaturas inusualmente altas y los vientos racheados han elevado el peligro de incendio al más alto nivel.

Incendio en California. Foto: AP

Las empresas de servicios públicos han cortado el suministro eléctrico para evitar que las líneas eléctricas provoquen incendios, pero todavía se encendió un incendio en la zona vinícola al norte de San Francisco y algunos más pequeños han estallado más al sur. Aún no está claro cómo comenzaron.

Si bien un incendio forestal puede encenderse de muchas maneras, los funcionarios de la industria de residuos dijeron que no podían recordar cuándo fue la causa el incendio de un camión de basura. Pero el peligro siempre está ahí, especialmente porque están viendo más incendios en una gran cantidad de basura mientras los estadounidenses tiran cosas más inflamables como las baterías de litio.

Los incendios estallan cuando las baterías, la pintura y otros combustibles son aplastados en la parte trasera del camión, dijo Brandon Wright, vicepresidente de comunicaciones de la Asociación Nacional de Reciclaje y Desechos.

Incendio forestal. Foto: AP

Cuando los conductores detectan un incendio, están entrenados para llegar a un lugar seguro, llamar al departamento de bomberos y descargar la carga, dijo Wright.

Generalmente es una mejor práctica, dijo.

Las autoridades no han dicho qué provocó el incendio del 10 de octubre a bordo del camión de basura perteneciente a CR&R Environmental Services. El conductor arrojó la carga al costado del camino en Calimesa, una comunidad de 9,000 habitantes en las estribaciones de las montañas de San Bernardino, a unas 70 millas (113 kilómetros) al este de Los Ángeles.

El camión no sufrió daños graves y el conductor no resultó herido. Las autoridades no han dicho si intentó apagar el fuego antes o después de arrojarlo o si llamó al 911.

Las autoridades están investigando si se cometió un delito, pero han dicho que el simple acto de descargar la basura no lo es.

Nikki Gilmore, líder de salud y seguridad ambiental de CR&R, se negó a discutir la investigación. Ella dijo que la compañía con sede en Stanton, California, se toma en serio la seguridad y las quejas de las víctimas.

Jim Brown, un investigador privado de incendios en California, dijo que es crucial poner a salvo al conductor del camión, pero que quitar el material en llamas del vehículo puede no ser la mejor opción en una región propensa a incendios.

Dijo que los investigadores probablemente evaluarían si el transportista de basura actuó con negligencia, incluso si no hubo intención de iniciar un incendio forestal y el vertido de basura es común.

"Quieres contener el fuego", dijo Brown. "El problema de esparcir la basura es que incluso con viento suave, se va a quemar".

Idealmente, el conductor encontraría un estacionamiento pavimentado vacío, pero a veces debe hacer una llamada de juicio, evaluando dónde están y qué materiales están transportando, dijo Nathan Brainard, vicepresidente de la división ambiental de la Oficina de Seguros de América, Una agencia de seguros independiente.

Incluso si el conductor sigue el protocolo, la compañía podría ser considerada responsable de los daños atribuidos a la carga en llamas, dijo.

Joe Fusco, vicepresidente de Casella Waste Systems en Rutland, Vermont, dijo que su compañía entrena a los conductores sobre cómo manejar un incendio, pero lo que funciona en su región podría no volar hacia el oeste.

"Lo que es una buena práctica o regulación para California, Arizona, para Nevada, será diferente de lo que es una buena práctica para Vermont o New Hampshire, donde estamos bajo una capa de nieve seis meses al año", dijo.