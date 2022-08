Incinerarán a personas muertas por viruela del mono en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades sanitarias de varios países en Centroamérica ya están reforzando la vigilancia por los casos de viruela del mono. En Honduras, las autoridades incluso afirman que las personas que fallezcan por esta enfermedad, probablemente serán incineradas.

El coordinador interino de las enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud, Aron Bueso, declaró que si se presentan contagios espera que no se reporten fallecimientos debido a que es baja la posibilidad, pero si es así se tomaría dicha medida.

Bueso dijo que esta situación se debe a que las personas que se contagian por la viruela del mono presentan lesiones y por ahí propagan el virus, por ende, a los pacientes que estén hospitalizados se les incinerará la ropa de cama.

“Nosotros nos estamos alineando a los procedimientos porque es una enfermedad nueva, no se sabe mucho, pero las últimas observaciones que me hicieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) es que el paciente que esté hospitalizado, la ropa de cama no se va a lavar, sino que se va a incinerar”, explicó el epidemiólogo.

Refuerzan vigilancia

Las autoridades sanitarias están reforzando la vigilancia en las fronteras debido a un caso confirmado en Guatemala. “Una de las mayores preocupaciones es la frontera de Islas de la Bahía porque hay mayor afluencia de cruceros, no solo son mil personas, son más de diez mil personas que llegan a través de estos cruceros y no se sabe si traen la enfermedad”, expresó.

Las autoridades advirtieron que las personas se pueden contagiar de la viruela del mono a través de los líquidos corporales como saliva cuando uno habla, estornudos e incluso una herida abierta si le cae algo contaminado.