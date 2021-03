¡Increíble! venden moneda de 1933 en 200 millones de pesos

Estados Unidos.- Aunque no lo creas, una moneda estadounidense de 1933 será vendida en una subasta en Nueva York en 200 millones de pesos, sí, como lo lees, esta pieza es una de las representativas del país, además de que está hecha de oro.

La moneda que será subastada es muy bella, esta hecha de oro, nunca salió a circulación ya que el expresidente Franklin Roosevelt no permitió que circulara en el país, haciéndola aún mucho más especial para los coleccionistas.

Esta moneda de 1933 se llamaba "Double Eagle" o "Águila Doble", en la parte de enfrente se puede leer "Liberty" o "Libertad", mientras que la acompaña una mujer representando dicha palabra, el contorno de la moneda son estrellas.

La otra cara de la monda se ve a un águila con la leyenda en la parte superior "United States Of America. Twenty Dollars" o "Estados Unidos de América. Veinte dólares.", mientras que en la parte de abajo se lee "In God We Trust" o "En Dios Confiamos".

La moneda Águila Doble tiene una aleación de 90% de oro con un 10% de cobre, con una pureza de 21.6 quilates, fue emitida entre 1849 y 1933, fue diseñada por el grabador y escultor Augustus Saint-Gaudens, la moneda que se subastara no es el diseño original, la primera mostraba en el anverso una cabeza femenina que simbolizaba la libertad rodeada de 13 estrellas, y al reverso el escudo de Estados Unidos.

SUBASTA

La subasta se llavará a cabo en la casa de subastas de Sotheby en Nueva York el próximo 8 de junio, el precio de salida será de 10 a 15 millones de dólares, lo que sería más de 200 millones de pesos mexicanos.