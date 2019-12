Indigente cumple su sueño de niño tras dormir por años en la calle

Londres.- Un hombre que se encontró sin hogar y en el fondo ha logrado cambiar completamente su vida, pasando de dormir en un aeropuerto a entrenarse para convertirse en ingeniero de aeronaves.

Lawrence, de Londres, soñaba con trabajar en la industria de la aviación desde que era un niño, cuando solía ir a espectáculos aéreos.

Pero con un momento difícil en la escuela y sin una figura paterna para ayudarlo a mantenerse motivado, finalmente comenzó a descender en una espiral descendente

Lawrence le dijo a LADbible: "Al crecer, me faltaban modelos a seguir en mi vida, mi padre estaba ausente en gran medida".



beam.org

"La escuela para mí fue un momento difícil. Nuevamente, no tener un padre a mi alrededor que me apoyara y la falta de educación estable me afectó. Pasé gran parte de mi educación sintiéndome frustrado y desenfocado.

La escuela en sí estaba bastante deteriorada y muy poco financiada. Los otros estudiantes estaban desmotivados y los maestros no parecían muy comprometidos.

"Yo tendía a seguir con lo mío. No estábamos realmente animados a ir a la universidad , así que no terminé yendo".

"Salí de la escuela con grandes sueños y ambiciones para ser ingeniero de aeronaves, que comenzó cuando era un niño cuando fui a espectáculos aéreos. Pero sin los medios para llegar allí, terminé haciendo trabajos extraños solo para traer dinero".

Hace siete años, el contrato de arrendamiento de Lawrence expiró y no tenía a dónde ir, lo que significa que tenía que comenzar a surfear en el sofá con amigos y familiares.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se encontró con cada vez menos lugares a los que recurrir y terminó por su cuenta. Lawrence dijo:



beam.org

"Para mí, el problema no era conseguir trabajo, sino más bien encontrar algo estable. Terminé convirtiéndome en un limpiador en un aeropuerto, pero el trabajo estaba más centrado en la supervivencia y la supervivencia, en lugar de haciendo algo que realmente disfruté.

Entendía que debía mejorar su educación, pero no tenía fondos ni tiempo para ello. La organización Beam escuchó a Lawrence y gracias a su campaña 228 personas donaron al sintecho cerca de 5.800 dólares, suficientes para pagarse los cursos para convertirse en técnico ferroviario. Aunque Lawrence no planea trabajar en esta profesión toda su vida, cree que le dará la oportunidad de realizar el sueño de su niñez.