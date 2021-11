¡Indignante! Joven de familia rica abusa de 4 adolescentes y se libra de la cárcel en USA

"Mi cliente vomitó en el baño de mujeres después de la sentencia (...) Si Chris Belter no fuera un acusado blanco de una familia rica e influyente ... seguramente habría sido sentenciado a prisión", dijo el abogado.

Steven Mc. Cohen, abogado de una de las víctimas, aseveró que no se hizo justicia, pues si Belter no fuera un joven blanco de una familia rica, lo más probable es que hubiera terminado tras las rejas.

La decisión del juez causó indignación entre autoridades y víctimas, que consideran que no se hizo justicia para las cuatro adolescentes abusadas por Christopher Belter.

Nueva York.- Christopher Belter , un joven de 20 años de una familia adinerada en Nueva York, reconoció que abusó de cuatro adolescentes , pero fue perdonado por el juez y no irá a la cárcel , un caso que ha causado indignación en Estados Unidos .

Raúl Durán Periodista

