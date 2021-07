Video. Influencer es detenida en Cuba mientras hacía una entrevista en vivo

Cuba.- Tras el comienzo de las protestas en contra del Gobierno de Cuba el pasado domingo debido a la escasez de alimentos, medicamentos y mejores condiciones de vida para los cubanos, continúan los hechos de represión; ahora fue detenida la influencer Dina Stars.

La joven se encontraba realizando una entrevista en vivo para el programa español "Todo es mentira", cuando de repente, la policía arribó a lugar donde se encontraba, para pedirle que la "acompañara".

Con la detención de Dina Stars, quedó más que evidenciado que cualquier persona que decida alzar la voz en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel podrá ser detenido u hostigado en el país caribeño.

Leer más: Conferencia de activistas frente a Embajada de Cuba en México terminó en pelea

Recordemos que, la influencer se ha manifestado como opositora del gobierno de Miguel Díaz-Canel, es por esto que, en los últimos días dio entrevistas a medios internacionales para contar lo que estaba pasando en su país, pero no contaba con que el gobierno tomaría represalias en su contra.

Fue durante la una entrevista con el programa español que la youtuber fue llevada por elementos de la policía cubana, momento que logró ser atestiguado por diversas personas.

Leer más: La crisis en Cuba es por el sistema inviable y cruel que impuso Castro: Ricardo Salinas Pliego

En un video que circula en redes sociales se puede ver que apenas estaba iniciando la conversación con el canal de España cuando hizo señas con las manos y con un rostro visiblemente consternado dijo: "la seguridad del Estado está ahí afuera. Tengo que salir".

Una joven identificada como amiga de la influencer explicó con rapidez y sin dar detalles que no podía grabar, y es que las autoridades merodeaban el lugar donde se encontraban.

"Mis amigos irán detrás. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos. Me tengo que ir", agregó con desesperación la joven influencer.