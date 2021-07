Influencer "transracial" se opera para parecerse a integrante de BTS, pasó de ser británico a coreano

Inglaterra.- El influencer Oli London se ha declarado una persona transracial o transnacional, este es originario de Inglaterra pero siempre se ha sentido coreano, y, tras 18 cirugías, se ha convertido en coreano.

Oli London se sometió 18 veces a lo que describe como una "cirugía de transición racial" con el fin de parecerse al cantante de la banda BTS, Park Ji-Min o Jimin, recientemente el influencer se declaró una persona no binario.

Anteriormente Oli dio a conocer que desde hace ocho años se había estado sintiendo muy descontento con quien era en el fondo.

"Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no se refieran a mí como británico, porque me identifico como coreano", declaró Oli London

El influencer de 31 años también mencionó que se identifica como una persona no binaria, esto quiere decir que no siente ni hombre ni mujer, y que se siente bien con los pronombres neutros.

Tras las declaraciones y el radical cambio varias personas lo acusaron de apropiación cultural, y este les contestó que él solo quería que respetaran su decisión.

Cirugias

Las cirugías que muestra Oli London son: estiramiento facial, estiramiento de cejas, y trabajo en sus dientes.

