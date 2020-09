Inglaterra cerrará bares y restaurantes a las diez de la noche por la Covid-19

Londres, Inglaterra.- El primer ministro británico, Boris Johnson, ordenará que pubs, bares y restaurantes de Inglaterra cierren a las diez de la noche a partir del jueves para tratar de frenar el incremento de contagios de coronavirus.



Johnson reunirá este martes a su comité de emergencias, en el que participan sus principales ministros y los jefes de los Gobiernos regionales del Reino Unido, y ofrecerá un discurso a la nación para explicar las nuevas medidas contra el virus a las 20.00 hora local (19.00 GMT), según adelantó Downing Street, despacho oficial del primer ministro.

Johnson, que también prevé comparecer este martes ante la Cámara de los Comunes, insistirá en su discurso en la necesidad de continuar cumpliendo las actuales directrices sobre distancia social, higiene y uso de mascarillas.

Las nuevas medidas llegan después de que los asesores científicos del Gobierno hayan alertado de que el Reino Unido puede alcanzar 50.000 contagios diarios de COVID-19 a mediados de octubre si no se dan pasos concretos para frenar las infecciones.

Ante la expansión de la pandemia, el Ejecutivo británico ha elevado el grado de alerta desde el tercer nivel hasta el cuarto, en una escala de cinco, lo que refleja unAdemás de la imposición de un cierre temprano, las nuevas restricciones impedirán que en los establecimientos de hostelería ingleses se pueda pedir o consumir en la barra, y el servicio estará restringido a las mesas."Nadie infravalora el reto que supondrán las nuevas medidas para muchos individuos y negocios. Sabemos que no será fácil, pero debemos tomar más medidas para controlar el resurgimiento de casos del virus y proteger el NHS (sistema nacional de salud)", dijo un portavoz de Downing Street en un comunicado.Desde la semana pasada, están prohibidas en Inglaterra las reuniones sociales de más de seis personas, tanto en interiores como en exteriores.Los casos de la enfermedad se están duplicando cada siete días y, sin restricciones adicionales, la velocidad de propagación continuará acelerándose en las próximas semanas, han alertado los expertos.El Reino Unido registró este lunes 4.368 nuevos casos de coronavirus y once muertes, hasta un total de 41.788 fallecidos desde que comenzó la pandemia.Los asesores gubernamentales estiman que a mediados de octubre se pueden producir en torno a 200 decesos diarios si no se ataja la actual tendencia al alza.