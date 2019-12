Inhabilitan al exministro de Interior chileno por gestión durante protestas

Santiago de Chile.- El Senado de Chile aprobó este miércoles una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick por su gestión durante el inicio de las protestas sociales en el país, que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El libelo aprobado esta jornada por el Senado por 23 votos a favor y 18 en contra buscaba establecer una responsabilidad política de Chadwick por su gestión en las protestas.

Al exministro se le acusaba de haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de derechos humanos, así como de no haber mantenido el orden público nación.

Además, la acusación contemplaba que el exministro habría infringido la Constitución al declarar el estado de emergencia que dejó en manos de los militares la seguridad durante los primeros nueve días de crisis y haber permitido hechos no contemplados en esta figura.

Chadwick se encontraba al frente de la cartera de Interior cuando el pasado 18 de octubre comenzó el estallido social chileno contra el modelo económico neoliberal del país, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta el momento han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.

Asimismo, sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas cinco de las muertes que se han dado en este tiempo.

Chadwick, que es primo del presidente del país, Sebastián Piñera, fue duramente cuestionado por su papel en la gestión del orden público y destituido por el mandatario 10 días después de que comenzara el estallido.

Las acusaciones constitucionales facultan a los diputados a iniciar un proceso que busca establecer responsabilidades políticas de altos funcionarios públicos.

Si la acusación prospera en la cámara Baja, el Senado actúa como jurado, aprobándola o rechazándola.

El proceso puede derivar en la destitución del acusado o en su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En la actualidad hay abierta una acusación constitucional contra Piñera también por su gestión en la crisis social, que de momento se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

CHADWICK INSISTIÓ EN SU INOCENCIA

Tras la votación del Senado, Chadwick insistió ante la prensa en su inocencia y dijo que esta acusación constitucional fue "injusta, infundada y politizada, contraria a lo que exige nuestra Constitución".

"Jamás, jamás, ni deliberadamente o no deliberadamente he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los Derechos Humanos, de ninguna persona", expresó el exministro, que lamentó los fallecidos y heridos que han dejado las protestas y condenó todo acto de violencia.

EL DEBATE EN LA CÁMARA ALTA

"En nuestra tradición la acusación constitucional es un juicio político. Puede ser inocente penalmente pero no políticamente cuando se está a cargo de un Ministerio responsable de velar por el orden público y respetar los DD.HH y se fracasa estrepitosamente", dijo en su intervención el senador del Partido Socialista Rabindranath Quinteros.

Por su parte, el senador de izquierdas Alejandro Guillier expresó que se ha llegado a un nivel de violación de los derechos humanos no visto nunca antes y que las autoridades civiles deben asumir sus responsabilidades.

Desde el oficialismo, la senadora Jacqueline van Rysselberghe defendió la inocencia de Chadwick alegando que "no existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por parte de órganos del Estado" y que el Gobierno y el exministro tomaron una serie de medidas para evitar acciones ilícitas".

Antes de la votación en el Senador, la portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, había manifestado que "la acusación en contra del exministro Chadwick no tiene fundamentos".

"Nosotros no tenemos una figura en el que existe un juicio político, en donde el Parlamento pueda sacar ministros por razones de diferencias, incluso de contextos políticos propiamente tales", sostuvo Rubilar.

Chadwick fue ministro Secretario General de Gobierno (2011-2012) y de nuevo titular de Interior (2012-2014) durante el primer mandato de Piñera (2010-2014), antes de volver a este cargo con la formación del nuevo Gabinete del actual presidente, en marzo de 2018.