Inicia el juicio del ex oficial Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

Minneapolis.- El ex policía de Minneapolis acusado de matar a George Floyd fue juzgado el lunes, y los fiscales mostraron el video del jurado de Derek Chauvin presionando su rodilla en el cuello del hombre negro durante varios minutos mientras los espectadores le gritaban repetidamente que se bajara y Floyd jadeó porque no podía respirar.

En las declaraciones de apertura, el fiscal Jerry Blackwell le dijo al jurado que el número para recordar era de 9 minutos, 29 segundos, la cantidad de tiempo que Chauvin tenía a Floyd clavado al pavimento con su rodilla en mayo pasado.

El oficial de policía blanco "no cedió, no se levantó" incluso después de que Floyd, esposado, dijera 27 veces que no podía respirar y se quedó inmóvil, dijo Blackwell.

Puso sus rodillas sobre su cuello y su espalda, moliéndolo y aplastándolo, hasta que el mismo aliento, sin damas y caballeros, hasta la misma vida, fue exprimido de él, dijo el fiscal.

Subrayando el papel central que jugará el video en el caso, la fiscalía interpretó las imágenes para el jurado durante las declaraciones de apertura. El video fue publicado en Facebook por un transeúnte que presenció el arresto de Floyd después de ser acusado de intentar aprobar un billete de $ 20 falsificado en una tienda de conveniencia.

"Me duele el estómago. Me duele el cuello. Todo duele ", dice Floyd, y" no puedo respirar, oficial ". Los espectadores gritan repetidamente a los oficiales que se bajen de Floyd, de 46 años. Una mujer, identificándose como empleada del Departamento de Bomberos de la ciudad, le grita a Chauvin que revise el pulso de Floyd.

El video, ampliamente visto, provocó indignación en todo Estados Unidos y provocó protestas generalizadas y violencia dispersa, junto con un ajuste de cuentas nacional sobre la injusticia racial y la brutalidad policial.

El cronograma difiere de la denuncia inicial presentada en mayo pasado por los fiscales, quienes dijeron que Chauvin apoyó la rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos. En las siguientes semanas, los manifestantes protagonizaron "muertes" que duraron 8 minutos, 46 segundos y las 8:46 se convirtieron en un grito de guerra en el caso. No hubo una explicación inmediata de los fiscales.

El abogado defensor Eric Nelson, a la izquierda, y el ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin. Foto: AP

Un jurado de 14 personas escuchará el caso: ocho de raza blanca y seis de raza negra o multirracial, según el tribunal. Dos de los 14 serán suplentes. El juez no ha dicho cuáles serán los suplentes y cuáles deliberarán el caso.

Los expertos legales esperaban que los fiscales mostraran el video al jurado desde el principio.

Si eres fiscal, quieres empezar fuerte. Usted quiere enmarcar el argumento, y nada enmarca el argumento en este caso tanto como ese video, dijo Jeffrey Cramer, ex fiscal federal y director gerente de Berkeley Research Group en Chicago.

Chauvin, de 45 años, está acusado de homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio involuntario.

El fiscal dijo que los testigos transeúntes incluirían un socorrista del Departamento de Bomberos de Minneapolis que quisiera administrar la ayuda. Dijo que Chauvin le señaló a Mace.

"Quería comprobar su pulso, comprobar el bienestar del señor Floyd", dijo Blackwell. “Ella hizo todo lo posible por intervenir. Cuando se acercó al Sr. Chauvin…. El Sr. Chauvin tomó su Mace y la apuntó en su dirección. Ella no pudo ayudar ".

Casi todos los miembros del jurado seleccionados durante más de dos semanas de interrogatorio dijeron que habían visto al menos partes del video, y varios reconocieron que les dio al menos una visión algo negativa de Chauvin. Pero dijeron que podían dejar eso de lado.

Manifestante en juicio. Foto: AP

Alrededor de una docena de personas coreaban y portaban carteles en medio de la calle frente a la entrada del juzgado cuando el abogado de la familia Floyd, Ben Crump, el reverendo Al Sharpton y miembros de la familia Floyd pasaban al entrar. El grupo también llevó un ataúd improvisado, encima del cual colocaron flores.

Crump dijo que el juicio sería una prueba de "si Estados Unidos va a estar a la altura de la Declaración de Independencia". Y criticó la idea de que sería una prueba difícil para los miembros del jurado.

“Para todas aquellas personas que continúan diciendo que este es un juicio tan difícil, que es un juicio duro, lo refutamos”, dijo. "Sabemos que si George Floyd fuera un ciudadano estadounidense blanco y sufriera esta muerte dolorosa y tortuosa con la rodilla de un oficial de policía en el cuello, nadie, nadie, diría que este es un caso difícil".

Se espera que el juicio dure unas cuatro semanas en el juzgado del centro de Minneapolis, que ha sido fortificado con barreras de hormigón, cercas y alambre de púas y púas. Los líderes de la ciudad y el estado están decididos a evitar que se repitan los disturbios dañinos que siguieron a la muerte de Floyd, y las tropas de la Guardia Nacional ya se han movilizado.

Las preguntas clave en el juicio serán si Chauvin causó la muerte de Floyd y si sus acciones fueron razonables.

Para el cargo de homicidio involuntario en segundo grado, los fiscales tienen que demostrar que la conducta de Chauvin fue un "factor causal sustancial" en la muerte de Floyd, y que Chauvin estaba cometiendo un delito grave en ese momento. Por asesinato en tercer grado, deben probar que las acciones de Chauvin causaron la muerte de Floyd, y fueron imprudentes y sin consideración por la vida humana.

El cargo de homicidio involuntario requiere prueba de que Chauvin causó la muerte de Floyd por negligencia que creó un riesgo irrazonable.

El asesinato involuntario en segundo grado se castiga con hasta 40 años de prisión en Minnesota, con hasta 25 años por asesinato en tercer grado, pero las pautas de sentencia sugieren que Chauvin enfrentaría 12 1/2 años de prisión si es declarado culpable de cualquiera de los cargos. El homicidio tiene una sentencia máxima de 10 años.

Se esperaba que el abogado de Chauvin, Eric Nelson, usara su declaración de apertura para decirle al jurado que el testimonio médico y los expertos en uso de la fuerza mostrarán una opinión diferente. Nelson ha dejado en claro que la defensa planteará el problema de que Floyd ingirió drogas antes de su arresto, buscando convencer al jurado de que él era al menos parcialmente responsable de su muerte.

La autopsia del médico forense del condado observó fentanilo y metanfetamina en el sistema de Floyd, pero enumeró la causa de su muerte como "paro cardiopulmonar, que complica la subdulación, la inmovilización y la compresión del cuello".

"Este caso para nosotros es un fracaso, porque sabemos que el video es la prueba, es todo lo que necesitas", dijo el hermano de Floyd, Philonise, el lunes en el programa "Today" de NBC. “El tipo estaba arrodillado sobre el cuello de mi hermano ... un tipo que juró proteger. Mató a mi hermano a plena luz del día. Eso fue un linchamiento moderno ".