Inscritos en 'Obamacare' están en estados de Trump

WASHINGTON (AP) .- Los estadounidenses en los estados que Donald Trump llevó en su marcha a la cuenta de la Casa Blanca para más de 4 de cada 5 inscritos en la cobertura según la ley de atención médica que el presidente aún quiere eliminar.

Un análisis de Associated Press de nuevas cifras del gobierno encontró que 7.3 millones de los 8.8 millones de consumidores inscriptos hasta ahora para el próximo año provienen de los estados que Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2016. Los cuatro estados con la mayor cantidad de inscripciones: Florida, Texas, Carolina del Norte y Georgia, que representan casi 3.9 millones de clientes, fueron todos estados de Trump.

"Hay política, y luego se está cuidando usted y su familia", dijo el analista Chris Sloan de la firma consultora Avalere Health. "Puede tener opiniones políticas sobre un programa como el Affordable Care Act, pero cuando tiene la oportunidad de obtener un seguro de salud subsidiado para usted y su familia ... la política es una consideración distante".

El análisis de AP encontró que 11 estados superaron las cifras de inscripción de 2017. De ellos, ocho -Iowa, Kansas, Kentucky, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming- eligieron a Trump, quien obtuvo victorias de dos dígitos en todos los estados, menos en Iowa.

Para estar seguros, los estados de Trump también son el hogar de muchas personas que votaron por la demócrata Hillary Clinton. Pero el análisis de AP señala un patrón de beneficios de la ley de salud en los estados que ganó el presidente. Los dólares de la prima tienen un efecto dominó económico, que reembolsa a los hospitales y a los médicos por servicios que de otro modo no se hubieran pagado y se hubieran cancelado como deuda incobrable. Además, las personas con seguro médico pueden manejar mejor los problemas médicos crónicos, siendo miembros productivos de la sociedad que pagan impuestos.

Dichas realidades económicas y políticas quedarán en segundo plano cuando el Congreso regrese en enero a otra entrega del prolongado debate nacional sobre la atención médica. Los republicanos y los demócratas parecen haber luchado por un empate por ahora.

El año 2019 -la fecha efectiva para la derogación del requisito de la ACA de que la mayoría de las personas tiene cobertura- se ve como un momento de ajuste para los mercados de seguros de la ley, que ofrecen planes privados subsidiados a personas que no tienen cobertura laboral.

Las cifras de inscripciones inesperadamente fuertes anunciadas esta semana para los 39 estados atendidos por el sitio web federal HealthCare.gov dan testimonio de la demanda de los consumidores para el programa y su garantía de que las personas con problemas médicos no pueden ser rechazadas. Sin embargo, esos números todavía están por detrás del total de inscripciones de la temporada pasada.

No está claro cuál será el conteo final para el próximo año. Los números de HealthCare.gov publicados el jueves están incompletos, y algunos estados que tienen sus propios sitios web de seguros continuarán inscribiendo personas a lo largo de enero.

Por separado, las acciones de la administración Trump y el Congreso dirigido por el Partido Republicano están creando incentivos para que las personas saludables permanezcan fuera de los mercados de seguros de la ley de salud.

A partir de 2019, las personas no tendrán que preocuparse de incurrir en una multa del IRS por no tener seguro, porque la revisión de los impuestos revoca ese mandato. Al mismo tiempo, la administración está tomando medidas reguladoras para abrir un camino para la venta de planes de seguro de bajo costo que no brinden los beneficios o garantías de la ley de salud.

"La verdadera preocupación para mí es lo que hacen los planes de salud", dijo Sloan. "Si deciden que sin el mandato no vale la pena quedarse en este mercado, podría terminar con franjas del país sin aseguradoras".

La legislación bipartidista para estabilizar los mercados de seguros todavía está viva en el Congreso, pero sus perspectivas no están claras.

El viernes, Trump dijo que piensa que derogar el mandato como parte de la revisión fiscal "finalmente lleva al final de Obamacare". El presidente siguió ignorando otras partes de la ley que permanecen intactas por la ley tributaria, incluida su expansión de Medicaid que beneficia a - adultos de ingresos y las protecciones populares para personas con condiciones preexistentes.

Otros dicen que se ha dado un giro en el debate sobre el cuidado de la salud, pero donde terminará aún es incierto.

La ley del ex presidente Barack Obama "es más duradera e importante para los estadounidenses en términos de obtener un seguro médico asequible de lo que esperaban sus defensores", dijo John McDonough, profesor de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, quien se desempeñó como asesor del Senado. Demócratas durante el debate de la ACA hace más de siete años.

"Con el fin de los intentos por derrumbarlo y derogarlo, tal vez habrá oportunidades en el futuro cercano para tratar de construirlo y mejorarlo, porque podría usar algo de trabajo", agregó.