Instagram trabaja en mejorar sus políticas para apoyar a la comunidad negra

Estados Unidos.-De acuerdo con lo informado por el Ceo de Instagram, Adam Mosseri, jefe de la plataforma, dijo que la compañía está tomando medidas para apoyar a la comunidad negras.

Aunque Mosseri no dio detalles del procedimiento en el cual actuaran para brindar a poyo a la comunidad en su plataforma, especificó trabajara en cómo se recomendó en contenido y trata el acoso y la verificación de las denuncias realzadas.

"La ironía de que somos una plataforma que representa elevar las voces negras, pero al mismo tiempo, las personas negras a menudo son acosadas, temen ser 'sombreadas' y no están de acuerdo con muchas eliminaciones de contenido, no se me olvida ", dijo Mosseri, en el comunicado.