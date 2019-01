Argentina.- Nadia, una joven madre vivió un momento aterrador cuando dos hombres intentaron abusar de ella con su bebé en brazos y arrojaron a su hijo al río.

La madre de 28 años de edad decidió relatar el hecho que aún la aqueja en sus pesadillas en un video.

Nadia señala que al no poder abusar de ella, los hombres arrojaron a su bebé al cuerpo de agua como venganza.

Intentan abusar de ella con su hijo en brazos; tiran al bebé al río. Foto ilustrativa: Pixnio

La joven relató que paseaba con su hijo cuando con un arma la obligaron a ir a un lugar recóndito.

Nadia fue golpeada, mostró resistencia y pudo safarse, pero se vengaron con su hijo, a quien afortunadamente logró salvar.

Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaron con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo. Me dio muchísimo miedo, no tuve otra opción.

Señaló que un hombre se quedó con su pequeño mientras otro intentaba realizar el abuso.

“El otro intentó quitarme los pantalones, me rompió uno de los botones pero como no me dejé, me tiró al piso y me pedía todo el tiempo que no le mirara la cara. Se sentó arriba de mí, me bloqueó las piernas y sacó una especie de cable y me empezó a ahorcar”.

Tras la resistencia, Nadia vio como su hijo era arrojado.