Intentan matar drones armados a Mustafa al-Kadhimi, primer ministro de Irak

Bagdad.- Este domingo intentaron asesinar al primer ministro de Irak Mustafa al-Kadhimi, en su residencia, lo que aumentó las tensiones luego de las elecciones parlamentarias del mes pasado, donde las milicias respaldadas por Irán fueron las mayores perdedoras.

Los helicópteros sobrevolaron los cielos de Bagdad durante todo el día, mientras que las tropas y las patrullas fueron reforzadas en las calles y cerca de la Zona Verde fortificada de la capital, donde ocurrió el ataque nocturno.

Los partidarios de las milicias respaldadas por Irán se mantuvieron firmes en un campamento de protesta fuera de la Zona Verde para exigir un recuento de votos. Los líderes de las facciones respaldadas por Irán se reunieron por segundo día en una carpa fúnebre celebrada en la sentada de casi un mes para llorar a un manifestante asesinado el viernes en enfrentamientos con seguridad. Muchos de los líderes de las facciones culpan al primer ministro por la violencia.

El primer ministro Mustafa al-Kadhimi sufrió un corte leve y apareció en un discurso televisado poco después del ataque con drones armados en su residencia. Parecía tranquilo y sereno, sentado detrás de un escritorio con una camisa blanca y lo que parecía ser un vendaje alrededor de su muñeca izquierda.

Siete de sus guardias de seguridad resultaron heridos en el ataque por al menos dos drones armados, según dos funcionarios iraquíes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar declaraciones oficiales.

Al-Khadimi pidió un diálogo tranquilo. "Los ataques cobardes con cohetes y aviones no tripulados no construyen patrias y no construyen un futuro", dijo al-Kadhimi en su discurso televisado.

Más tarde el domingo, se reunió con el presidente iraquí Barham Salih y dirigió las reuniones de seguridad y del gabinete.

Un video de seguridad mostró los daños a su residencia: una camioneta estacionada afuera de la residencia muy destrozada, un cráter poco profundo cerca de las escaleras, grietas en el techo y paredes de un balcón y partes rotas del techo del edificio. En el lugar se filmaron dos cohetes sin detonar.

No hubo ningún reclamo de responsabilidad, pero las sospechas recayeron inmediatamente sobre las milicias respaldadas por Irán. Se les había culpado de ataques anteriores a la Zona Verde, que también alberga embajadas extranjeras.

Los líderes de la milicia condenaron el ataque, pero la mayoría intentó restarle importancia.

Fue una escalada dramática en la ya tensa situación después de la votación del 10 de octubre y los sorprendentes resultados en los que las milicias respaldadas por Irán perdieron alrededor de dos tercios de sus escaños.

Twitter primer ministro de Irak. Foto: Captura

A pesar de una baja participación, los resultados confirmaron una creciente ola de descontento contra las milicias que habían sido elogiadas años antes como héroes por combatir a los militantes del Estado Islámico.

Pero las milicias perdieron popularidad desde 2018, cuando obtuvieron grandes logros electorales. Muchos los responsabilizan de reprimir las protestas antigubernamentales lideradas por jóvenes de 2019 y de socavar la autoridad estatal.

El ataque “es para cortar el camino que podría conducir a un segundo mandato de al-Kadhimi por parte de aquellos que perdieron en las recientes elecciones”, dijo Bassam al-Qizwini, analista político de Bagdad. "Comenzaron a escalar primero en la calle, luego se enfrentaron con las fuerzas de seguridad iraquíes, y ahora esto".

El viernes, las protestas de los partidarios de las milicias chiítas pro-Irán se volvieron mortales cuando los manifestantes intentaron ingresar a la Zona Verde donde habían estado acampados, exigiendo un recuento.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y munición real. Hubo un intercambio de disparos en el que resultó muerto un manifestante afiliado a las milicias. Decenas de fuerzas de seguridad resultaron heridas. Al-Khadimi ordenó una investigación.

"La sangre de los mártires es hacerte responsable", dijo Qais al-Khazali, líder de la milicia Asaib Ahl al-Haq, dirigiéndose a al-Kadhimi en comentarios grabados a sus partidarios. Lo culpó por fraude electoral.

Al-Khazali luego sugirió que las milicias estaban siendo incriminadas por el fallido intento de asesinato y pidió una investigación.

Otros líderes del PMF que condenaron el ataque culparon a "terceros" que buscaban incitar a la lucha.

En la más fuerte crítica al primer ministro, Abu Ali al-Askari, un líder de alto rango de una de las milicias pro-Irán de línea dura, Kataib Hezbollah, cuestionó si el intento de asesinato fue realmente el esfuerzo de al-Kadhimi por “desempeñar el papel de víctima . "

"Según nuestra información confirmada, nadie en Irak tiene el deseo de perder un dron en la residencia" de al-Kadhimi, escribió al-Askari en una publicación de Twitter. "Si alguien quiere dañar a esta criatura de Facebook, hay muchas formas que son menos costosas y más efectivas para darse cuenta de eso".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, condenó el intento de asesinato de al-Khadimi e indirectamente culpó a Estados Unidos.

La escalada también revela un nivel de nerviosismo entre Irán y sus aliados cuando se dan cuenta de que los resultados políticos no siempre se traducen en control, dijo Joseph Bahout, director de investigación de la Universidad Americana de Beirut.

“Este es un acto que muestra el miedo a perder el control. Ahora se percibe a Al-Khadimi como un caballo de Troya para una mayor erosión del control de Irán sobre el país ”, dijo Bahout.

Al-Kadhimi, de 54 años, fue el exjefe de inteligencia de Irak antes de convertirse en primer ministro en mayo del año pasado. Las milicias lo consideran cercano a Estados Unidos y ha tratado de equilibrar las alianzas de Irak con Estados Unidos e Irán.

Antes de las elecciones, fue anfitrión de varias rondas de conversaciones entre los enemigos regionales Irán y Arabia Saudita en Bagdad en un intento por aliviar las tensiones regionales.

Marsin Alshamary, un investigador iraquí-estadounidense del Centro Belfer de la Escuela Kennedy de Harvard, dijo que el ataque resurgió el desafío a largo plazo de cómo frenar los poderes de las milicias sin desencadenar una guerra civil.

Para al-Kadhami, lo que está en juego ahora es mayor si quiere permanecer como primer ministro.