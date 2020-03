Intentaron revender gel antibacterial en plena crisis de coronavirus; ahora podrían ir a la cárcel

Dos hermanos de Tennessee (EU) podrían enfrentar la cárcel por intentar pasarse de listos al comprar 17 mil 700 botellas de gel antibacterial para revenderlas 70 veces más caras durante la crisis que ha desatado el coronavirus.

Se trata de Matt y Noah Colvin, de la localidad de Hixson, quienes no tardaron en vislumbrar el negocio que se abría ante sus ojos debido a las compras de pánico que ha provocado la crisis global del COVID-19.

Los hermanos se apresuraron a comprar al menos 17 mil 700 botellas de gel antibacterial a un dólar la pieza y pruductos Lysol para luego revenderlos en línea a $70 dólares, es decir que gastaron entre $10 mil y $15 mil dólares para poder multiplicar sus ganancias a costa del desabasto de productos sanitarios.

Ya habían vendido parte del arsenal sanitario en plataformas como Amazon y Ebay, consiguiendo una cuantiosa ganancia, hasta que Amazon suspendió su cuenta advirtiendo que se trataba de algo ilegal.

Matt Colvin y su hermano compraron 17 mil 700 botellas de gel antibacterial y otros productos desinfectantes para revenderlos 70 veces más caros en línea. Foto: The New York Times

Todo esto mientras miles de personas atestaban los supermercados y farmacias haciendo compras de pánico en diversas ciudades estadounidenses, donde algunos de los productos más demandados fueron precisamente gel antibacterial y otros desinfectantes como Lysol.

Sin embargo, Matt y Noah no contaban con que su plan sería exhibido en The New York Times y provocaría tal nivel de indignación hasta llegar a oídos del Fisca General de Tennessee, que ahora los investiga y podría llevarlos tras las rejas.

"Nunca fue mi intención mantener suministros médicos esenciales fuera del alcance de las personas que los necesitaban", aseguró Matt Colvin al diario neoyorquino, y añadió que ha recibido numerosas amenazas de muerte debibo a sus acciones.

Ante las posibles consecuencias legales, decidieron donar dos tercios de su mercancía para que fuera distribuida de manera gratuita en Tennessee, algo no garantiza sean exhimidos de las repercusiones, aseguró Samantha Fisher, de la oficina del Fiscal General.

Al verse en problemas, los hermanos decidieron donar dos tercios de los artículos para que fueran distribuidos gratuitamente en el estado. Foto: The New York Times

Si la evidencia establece que se involucraron en el aumento de precios, buscaremos las sanciones apropiadas", puntualizó.

Incluso ha surgido en la plataforma de Change.org una iniciativa para para que Matt Colvin sea procesado legalmente por sus acciones

Al igual que otros estados de Estados Unidos, Tenesse también se declaró en estado de emergencia, por lo que queda prohibida en la región la venta a precios excesivos de productos de primera necesidad como equipos médicos, alimentos o gasolina.

Con información de The New York Times y AFP.