Inundaciones masivas deja Huracán Dorian en Bahamas

Bahamas.- El huracán Dorian desató inundaciones masivas en las Bahamas el lunes, golpeando las islas con tanto viento y agua que las autoridades instaron a las personas a encontrar dispositivos de flotación y agarrar martillos para salir de sus áticos si es necesario.

La temible tormenta de categoría 4 se detuvo casi por completo, ya que destrozó los techos, arrojó autos e incluso obligó a los equipos de rescate a refugiarse hasta que pasó el ataque.

Las autoridades dijeron que recibieron un "tremendo" número de llamadas de personas en hogares inundados. Una estación de radio recibió más de 2.000 mensajes de socorro, incluidos informes de un bebé de 5 meses varado en un techo y una abuela con seis nietos que cortó un agujero en un techo para escapar de las crecientes aguas de las inundaciones.

Otros informes involucraron a un grupo de ocho niños y cinco adultos varados en una carretera y dos refugios de tormenta que se inundaron.

Los meteorólogos advirtieron que Dorian podría generar una marejada ciclónica de hasta 23 pies (7 metros).

El jefe de policía Samuel Butler instó a las personas a mantener la calma y compartir sus coordenadas GPS, pero dijo que los equipos de rescate tuvieron que esperar hasta que las condiciones climáticas mejoraran.

Huracan Dorian en las Bahamas. Foto: AP

"Simplemente no podemos llegar a usted", dijo a la estación de radio de Bahamas ZNS.

En la cercana isla de Abaco, el miembro del Parlamento, Darren Henfield, dijo que recibió informes de muertes, pero los funcionarios no pudieron confirmarlas.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes extendió alertas y advertencias en las costas de Florida y Georgia. Los pronosticadores esperaban que Dorian se mantuviera alejado de la costa, pero el meteorólogo Daniel Brown advirtió que "solo una pequeña desviación" podría atraer el peligroso núcleo de la tormenta hacia tierra.

A las 5 pm EDT del lunes, los vientos más fuertes de la tormenta cayeron ligeramente a 145 mph (230 kph). Se arrastraba a lo largo de la Isla Gran Bahama a 1 mph (2 km / h) y luego permaneció inmóvil.

El agua alcanzó los techos y las copas de las palmeras. Una mujer filmaba agua lamiendo las escaleras del segundo piso de su casa.

En Freeport, Dave Mackey grabó un video que mostraba agua y escombros flotando alrededor de su casa mientras el viento chillaba afuera.

“Nuestra casa está a 15 pies de altura, y en este momento donde está esa agua está a unos 8 pies. Así que estamos bastante preocupados en este momento porque no estamos en la marea alta ", dijo Mackey, quien compartió el video con The Associated Press. “La puerta de nuestro garaje ya se salió.... Una vez que salimos de esto con nuestras vidas, somos felices ".

El domingo, Dorian se agitó sobre la isla Abaco con fuertes vientos, olas y fuertes inundaciones.

Huracán Dorian. Foto: AP

Henfield describió el daño como "catastrófico" y dijo que los funcionarios no tenían información sobre lo que sucedió en los cayos cercanos. “Estamos en modo de búsqueda y recuperación.... Continúa orando por nosotros ".

Un portavoz de Bahamas Power and Light le dijo a ZNS que hubo un apagón en Nueva Providencia, la isla más poblada del archipiélago. Dijo que la oficina de la compañía en la isla Abaco fue aplastada.

"Los informes de Abaco como todos saben", dijo el portavoz Quincy Parker, haciendo una pausa para un profundo suspiro, "no fueron buenos".

La mayoría de las personas fueron a refugios a medida que se acercaba la tormenta. Los hoteles turísticos cerraron y los residentes se alojaron en sus casas. Se esperaba que muchas personas quedaran sin hogar.

El domingo, los vientos máximos sostenidos de Dorian alcanzaron 185 mph (297 kph), con ráfagas de hasta 220 mph (354 kph), empatando el récord del huracán del Atlántico más poderoso que jamás haya tocado tierra. Eso igualó el huracán del Día del Trabajo de 1935, antes de que se nombraran las tormentas. La única tormenta registrada que fue más poderosa fue el huracán Allen en 1980, con vientos de 190 mph (305 kph), aunque no tocó tierra con esa fuerza.

El archipiélago de las Bahamas no es ajeno a los huracanes. Se requiere que las casas tengan refuerzos metálicos para las vigas del techo para resistir los vientos en los límites superiores de un huracán de categoría 4, y el cumplimiento generalmente es estricto para quienes pueden permitírselo. Los riesgos son mayores en los barrios más pobres que tienen casas de madera en áreas bajas.

Es probable que Dorian comience a alejarse de las Bahamas la madrugada del martes y se dirija hacia el noreste paralelo a la costa sureste de los EE. UU. Se espera que el sistema gire de 40 a 50 millas (64 a 80 kilómetros) de Florida, con velocidades de vientos huracanados extendiéndose aproximadamente 35 millas (56 kilómetros) hacia el oeste.

Un aviso del centro de huracanes advirtió que la costa este-central de Florida podría ver un breve tornado en algún momento del lunes por la tarde o por la noche.

Una evacuación obligatoria de toda la costa de Carolina del Sur entró en vigencia el lunes cubriendo a unas 830,000 personas.

Los funcionarios de transporte invirtieron todos los carriles de la Interestatal 26 desde Charleston para dirigirse hacia el interior antes de lo planeado después de notar atascos de tráfico de evacuados y turistas que se dirigían a casa el Día del Trabajo, dijo el gobernador Henry McMaster.

No podemos hacer felices a todos, pero creemos que podemos mantener a todos vivos, dijo el gobernador.

Unas horas más tarde, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó evacuaciones obligatorias para la costa atlántica de ese estado, también a partir del mediodía del lunes.

Las autoridades de Florida ordenaron evacuaciones obligatorias en algunas zonas costeras vulnerables. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, advirtió a su estado que podría ver fuertes lluvias, vientos e inundaciones más adelante en la semana.

Se puso en marcha una alerta de huracán en la costa este de Florida desde Deerfield Beach hacia el norte hasta South Santee River en Carolina del Sur. Una alerta de tormenta se extendió hacia el norte hasta South Santee River en Carolina del Sur. El lago Okeechobee estaba bajo vigilancia de tormenta tropical.

Un funcionario de la Guardia Nacional, John Anderson, dijo que muchas personas estaban cumpliendo con las órdenes de evacuación.

"No hemos visto mucha resistencia en absoluto", dijo en una llamada telefónica con periodistas. La gente entiende que Dorian no es nada con lo que perder el tiempo.