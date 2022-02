Invasión de Rusia a Ucrania, guerra de energéticos

México.- Ucrania es un país fronterizo con Rusia, rico en minerales y gas, el cual ha tenido una importante evolución industrial, se encuentra en medio de Europa y ha jugado un papel relevante en la región, ya que por su territorio atraviesa un gasoducto que provee de gas natural a Europa. De hecho a través de Ucrania, Rusia envía el 40 % del gas para toda Europa.

La tensión en el mundo escala y ha colocado tanto a Rusia como a Estados Unidos en una posición muy difícil para avanzar, así lo consideró la Dra. Aribel Contreras Suárez, académica de la Universidad Iberoamericana y experta en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los pasos siguientes deben de analizarse muy bien, ya que las sanciones impuestas a Rusia podrían también afectar a otros países y provocar un efecto mariposa, estimó.

En entrevista con Debate, la Dra. Aribel Contreras recordó el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, el cual pasa por el mar Báltico y al que se opusieron gran cantidad de países europeos, incluyendo también Estados Unidos, pues ven negativa esta dependencia energética para con el gobierno de Rusia. Mientras que Biden lo consideraba podría aprovecharse como un arma geopolítica de Rusia, dijo Contreras Suárez, doctora en dirección de empresas, quien realizó una estancia doctoral en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza.

Las sanciones

La Dra. Aribel Contreras explicó que la intención de occidente ahora es estrangular a Rusia con sanciones bancarias, económicas y financieras, sin embargo, habrá que evaluar muy bien las medidas con mesura —indicó—, ya que esto tendría consecuencias más allá del territorio ruso, “porque puede ser un yoyo, se les puede regresar a empresas estadounidenses”, consideró. Como indicadores comentó que ya se ha visto un alza en el precio de los commodities en metales, contratos a futuro para el gas natural, pues Europa está buscando sustitutos como Catar “pero la geografía no ayuda ni el transporte marítimo”, dijo.

Abrir el diálogo

La diplomática expresó que con amenazas entre las naciones no se gana nada, sino que se deberán poner las cartas sobre la mesa y llegar a acuerdos sobre qué otras acciones tomar por parte de la comunidad internacional. Mientras que una escalada de violencia contra el presidente ruso Vladimir Putin tampoco ayudaría.

Hasta el momento, subrayó, Estados Unidos no ha declarado la guerra a Rusia, aunque ya exista una guerra cibernética además de una guerra de energéticos y la guerra en el precio de los alimentos, expresó;por ejemplo, tan solo con el trigo, explicó Aribel Contreras, tanto Rusia como Ucrania proveen el 25 por ciento de este cereal a nivel mundial.

Como punto clave, será el papel de China como jugador en este conflicto, consideró la Dra. Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana.

En contexto, el pasado 25 de febrero, el representante de China en la reunión de emergencia que sostuvo el Consejo de Seguridad de la ONU señaló que se debe buscar la solución pacífica y evitar continuar alentando la confrontación, por ejemplo, dijo las sanciones impuestas a Rusia podrían hacer más caótica la situación, provocar más víctimas y más daños, lo cual puede llegar a cerrar la puerta para una solución pacífica.

China se abstuvo de votar en aprobar una resolución del Consejo de Seguridad que condenaba la ofensiva militar rusa sobre Ucrania. Se tuvo el voto a favor de 11 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos México.

Las abstenciones fueron también de Emiratos Árabes e India, sin embargo, Rusia al ser parte de los cinco miembros permanentes del Consejo vetó la resolución. Los miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia.

Diplomacia

“Se exige desde hace 20 años una reforma en la ONU. No es posible, el derecho al veto limita el accionar de este organismo internacional”, comentó la académica.

Aribel Contreras subrayó que se ha violentado el derecho internacional y ve urgente para las dos partes en conflicto volver a entablar el diálogo y la vía diplomática con el fin de evitar más víctimas.

Indicó que el artículo 89 de la Constitución de México es la columna vertebral plasmada de la política exterior de nuestro país, por lo cual no debe haber aquí “interpretaciones a modo, esto no es de empatías, para México es la paz o la guerra, no existen medias tintas en una situación como esta”, expresó.

Este artículo en su fracción X indica:

“El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Para entender...

Complicaciones con el gas en Europa

En su red social, la Dra. Aribel Contreras también reflexionó que se ve un panorama desolador en el plano energético “ante la ruta logística, la capacidad de los buques gaseros y los altos costos de hacer llegar el gas natural licuado de #Qatar a #Europa” por lo cual se ve casi imposible que a corto plazo Catar pueda sustituir el gas proveniente de Rusia en Europa.

La agencia Reuters publicó el pasado 22 de enero que el ministro de energía de Catar dijo que ni ellos u otro país podrían sustituir el gas de Rusia que es enviado a la Unión Europea, pues solo podrían apoyar de un 10 a un 15 % dijo Saad al-Kaabi, ya que la mayor cantidad de volumen de gas líquido está bloqueado para adquirirse por contratos a largo plazo que mantienen con países asiáticos. Europa depende hasta en un 40 % del gas de Rusia.

