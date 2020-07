Inventor de mascarilla N95 sale de su retiro para luchar contra el Covid-19

Tennessee.- El hombre que patentó la tecnología detrás de las máscaras N95 para detener el coronavirus salió de su retiro para volver a luchar contra el virus.

Peter Tsai, de 68 años, se retiró hace dos años, pero volvió a trabajar en marzo cuando el coronavirus golpeó a los EE. UU. Tsai patentó la tecnología de filtración detrás de las máscaras N95 en 1995.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Sentí que necesitaba hacerlo, necesito ayudar a los trabajadores de la salud", dijo Tsai a CNN. “Sabes, ponen sus vidas en riesgo. Lo que sé puede ayudarlos ". Tsai comenzó a trabajar en formas de esterilizar las máscaras después de su uso.

#NoticieroCIN��

A pesar de estar jubilado desde hace dos años, Peter Tsai, inventor de la mascarilla N95, vuelve para ayudar en la lucha contra el COVID-19, informa The Washington Post. [Vía: RT en Español] ��: Knoxville News Sentine. pic.twitter.com/qD597ZqomG — Noticiero CIN (@Noticiero_CIN) July 18, 2020

Los médicos trataron con la escasez de máscaras durante marzo y abril y a menudo se les pidió que usaran una protección deficiente.

La investigación experimental de Tsai mostró que las máscaras podían calentarse a 158 grados sin comprometer su capacidad de prevenir la propagación del coronavirus. Los hallazgos de Tsai fueron publicados en un informe médico de emergencia.

Un inmigrante taiwanés-estadounidense, Tsai también habló con NBC News sobre el aumento de la intolerancia anti-asiática durante la pandemia de coronavirus.

AFP

Encontré algo como esto, pero solo hago mi trabajo y creo que lo que hago es bueno para la comunidad, dijo.

"Mi tecnología es buena para los humanos, entonces no importa cómo me traten, no me importó mucho". También alentó a todos a usar máscaras para prevenir la propagación del virus.

Te puede interesar:

Los muertos por Covid-19 hoy 18 de julio en Perú llegan a 12.998

Más de 50 jóvenes detenidos por hacer fiesta en cuarentena en Bolivia

Los Ángeles sobrepasa los 150.000 casos positivos de COVID-19, sigue sin poder controlar la pandemia