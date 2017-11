Investigan denuncias de abuso de policía por marchas 

Chicago, 20 Nov 2017 (AFP) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes una investigación sobre los presuntos abusos de la policía de St. Louis durante unas recientes protestas surgidas tras la absolución de un policía blanco por la muerte de un hombre negro.

El FBI y los fiscales federales investigan "denuncias de potenciales violaciones de derechos civiles por funcionarios del cumplimiento del orden en el área de St. Louis", dijo el fiscal Jeffrey Jensen a AFP.

Sin dar detalles sobre el alcance de la investigación, Jensen dijo que su foco será la respuesta policial a las jornadas de manifestaciones violentas desencadenadas desde el 15 de septiembre.

Las protestas se originaron después de que Jason Stockle, un expolicía blanco, fuera exculpado del asesinato de Anthony Lamar Smith, un presunto traficante de droga negro al que disparó al término de una persecución policial en 2011.

En los días siguientes surgieron acusaciones señalando que los efectivos policiales habrían hecho un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, incluyendo arrestos a peatones inocentes y periodistas, y el uso injustificado del gas lacrimógeno.

La alcaldesa Lyda Krewson dijo en un comunicado que "una evaluación independiente tiene sentido".

Un juez federal ordenó al departamento de policía de la ciudad de cambiar sus prácticas, incluyendo evitar el uso de químicos contra manifestantes pacíficos que no amenazan con romper la ley.

El juez también ordenó a la policía detener la declaración "arbitraria" de ilegales a manifestaciones pacíficas, lo que les autoriza a realizar arrestos.

El caso Lamar Smith puso en el punto de mira a St. Louis, donde las tensiones raciales se incrementaron desde la muerte en 2014 de otro hombre negro en Ferguson, un suburbio de la ciudad, a manos de un agente de policía blanco.

Descubren a mujer embarazada y bebé en caja de tráiler

Bélgica.- Un camionero británico encontró a una mujer embarazada, a su esposo, y a su bebé de tan solo 18 meses, escondiéndose en la parte trasera de su camión de carga, mientras transportaba un envío de comida liquida en Bélgica.

De acuerdo a los hechos, la pareja fueron encerrados en el camión por contrabandistas, durante la noche anterior, mientras en conductor descansaba en un hotel de paso.

Las imágenes revelan cómo la policía tuvo que usar equipos de corte especializados para liberar a la familia de la pequeña caja posterior de 2.4 m por 76 cm.

"He conducido durante 22 años y esta es una nueva. Están traficando a estas personas en la parte trasera de los camiones británicos en la oscuridad de la noche y luego pegan los candados cerrados para que no podamos ver que han sido manipulados". dijo Joe Callaghan, conductor de 54 años, a The Sun.

Los contrabandistas de la gente están agrupando a los refugiados en la parte trasera de los camiones británicos y pegando los candados de las puertas en un siniestro giro pertinente a la crisis de inmigración ilegal europea.