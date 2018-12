Investigan gastos millonarios y favores políticos a comité de Trump

Ciudad de México.- Una investigación se realiza al comité de inauguración de 2017 del presidente estadounidense, Donald Trump, que de acuerdo a fiscales en Manhattan señalan que malgastó parte de los 107 millones de dólares que reunió en donaciones, según fuentes del diario The Wall Street Journal.



La investigación se encuentra en sus primeras etapas, de acuerdo con el medio. Dar dinero a cambio de favores políticos podría ir en contra de las leyes federales de corrupción y desviar fondos del comité, que estaba registrado como una organización sin fines de lucro, también podría violar la ley federal.

El comité de inauguración de 2017 del presidente Donald Trump gastó 107 millones de dólares. | EFE



No se ha revelado cuáles son los gastos investigados por los fiscales. Estos incluyeron 77 millones de dólares en conferencias, convenciones y reuniones, más 4 millones en boletos, 9 millones en viajes, 4.5 millones en sueldos y salarios, y otros gastos.

El caso se habría desatado, según el diario, tras las redadas en abril de la casa, la oficina y el hotel del ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien fue sentenciado esta semana a 3 años en prisión.Los fiscales tienen una grabación de Cohen con Stephanie Winston Wolkoff, asesora de Melania Trump y quien trabajó en los eventos de inauguración, quien se dijo preocupada por la forma en la que estaban gastando el dinero.El fondo inaugural de Trump es el más grande registrado en la historia de EU, y entre sus donadores están el casino multimillonario Sheldon Adelson, AT & T Inc. y Boeing Co., aunque no hay señales de que alguna de esas empresas esté bajo investigación.Según el medio, los fiscales federales cuestionaron al ex asesor de Trump Richard Gates sobre los gastos del fondo y sus donantes.Los eventos inaugurales de enero de 2017 incluyeron una celebración de concierto en el Lincoln Memorial, recepciones, comidas privadas y bailes inaugurales.