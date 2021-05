Invitan a “gran movilización” este 19 de mayo en Colombia

Bogotá.- El Comité Nacional de Paro (CNP), uno de los pioneros de las protestas iniciadas el 28 de abril, anunció una nueva “gran movilización” para este 19 de mayo en Colombia contra de la brutalidad policial y de las políticas del actual presidente Iván Duque.

El organismo conformado por cientos de obreros y sindicatos lanzó la convocatoria previa a las negociaciones con el gobierno colombiano, programado para este domingo en la ciudad de Bogotá para tratar los temas que originaron las manifestaciones.

"Convocamos para el próximo miércoles 19 de mayo a una gran movilización, pacífica. Todas y todos a la calle, con nuestra bandera y la cacerola, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad", expresó el CNP en un comunicado.

Negociaciones

Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, dijo a los periodistas que el Gobierno "saluda la voluntad del Comité Nacional del Paro de comenzar la mesa de negociaciones".

Hasta el momento 42 personas murieron durante la ola de manifestaciones desatadas desde el 28 de abril, de acuerdo a información publicada por Defensoría del Pueblo.

Pese a que el Gobierno retiró la polémica reforma fiscal que fue el detonante del malestar social, los colombianos siguen protestando por una serie de exigencias que el Comité Nacional de Paro lo resume de la siguiente forma: “retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.”

No obstante, muchos de los manifestantes aseguran que el CNP no los representa, a lo que el organismo respondió este día argumentando que no pretende “asumir la vocería de toda la ciudadanía que se encuentra movilizada desde el pasado 28 de abril".

El Comité Nacional de Paro articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales y más de 300 comités municipales. Reconocemos que otros sectores sociales y de la ciudadanía se han sumado a la convocatoria de Paro Nacional", expresó el CNP.

Los representantes de la agrupación social detallaron que acuden a la mesa de negociación con el Gobierno encabezado por Duque con la intención de lograr compromisos “para el cese de la violencia y el ejercicio libre de la protesta”.

"Aspiramos a que el Gobierno entienda la complejidad y se comprometa de manera seria y vinculante, a detener la violencia y a abrir los diversos procesos de negociación", apostilló el Comité.

Por su parte, la Asamblea Internacional Permanente Por Colombia informó existen 40 víctimas de violencia homicida, mil 55 detenciones arbitrarias, 442 intervenciones violentas, 30 víctimas de agresión ocular, 18 casos de violencia sexual y un suicidio ocurrido tras una violación.