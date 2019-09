Invitó a su mejor amiga a vivir a su casa y le quitó a su esposo

Samantha se encuentra destrozada, luego de que invito a su mejor amiga a vivir a sus casa, t esta le quitó a su futuro esposo y se fue a vivir con él.

La mejor amiga de Samantha cruzaba por un grave problema con su vivienda, por lo que el tiempo para buscar un nuevo hogar se agotaba y seguramente ella se quedaría a vivir en la calle, sin embargo, el buen corazón de Samantha no lo permitiría y la invito a vivir a su casa por un tiempo.

Según Samantha, todo iba excelente, ya que ella, su amiga y su esposo se llevaban de maravilla la primer semana; lo incomo empezó cuando un día que ella llegó cansada del trabajo y encontró a su amiga y a su esposo acurrucados juntos en el sofá, viendo algo en la televisión.

Cuentó para The Sun que ninguno de los dos levantó la vista para saludarla cuando entró y se quedó de pie, incómoda, en la puerta durante unos segundos hasta que Robert saltó.

"Me voy a la cama", anunció, después de ver la dolorosa escena y de enterarse que habían comido sin ella.

Samantha conoció a Robert a través de amigos mutuos en febrero de 2014, la dejó sorprendida, ella había tenido una buena cantidad de malas relaciones, así que estaba nerviosa por comenzar otra, pero Robert la hizo sentir muy bien consigo misma.

Cuenta que después de un año de citas, se mudaron juntos y una noche de diciembre de 2015, estando en casa viendo una película, Robert de repente se volvió hacia ella y le pidió que se casara con él.

No había duda de que Robert era con quien quería pasar el resto de mi vida, y me sentía en la cima del mundo. Me encantaba volver a casa con él todas las noches y sabía que me encantaría ser su esposa