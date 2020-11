Iota llega a El Salvador y suma 13 muertos, entre ellos 2 niños

San Salvador, El Salvador.- Iota, que se degradó este miércoles a Depresión Tropica cuando llegó a El Salvador, ya suma a su paso por varios países al menos 13 fallecidos, entre ellos dos niños.

El fenómeno meteorológico se degradó a Depresión Tropical y se ubica sobre El Salvador en la zona Oriental, a 90 km al este de San Salvador, y el gobierno salvadoreño detalló que se mueve a 20 km/h hacia el oeste suroeste con vientos máximos sostenidos de 55 km/h.

Centroamérica, que ya resultó afectada este mes por Eta, reportó en las últimas horas que Iota suma en total 13 muertos: 8 personas fallecieron en Nicaragua, entre ellas 2 niños, otras 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 en Panamá y otro en El Salvador.

Nicaragua

Iota tocó tierra el lunes en Nicaragua como huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson) y aunque poco después se degradó a tormenta tropical, miles de personas resultaron afectas por las intensas lluvias, quedaron incomunicadas, sin agua ni luz.

La vicepresidenta Rosario Murillo informó que 2 niños fallecieron el lunes cuando intentaban cruzar un río y otras 4 murieron ayer en diferentes zonas del país por inundaciones y derrumbes.

Este miércoles las autoridades confirmaron otra dos víctimas mortales, identificadas como Bayardo Bojorge, de 37 años, y Ángel López, de 33. Según el reporte, iban a bordo de un taxi que se desplazaba por una carretera en el suroeste de la capital, cuando les cayó un árbol.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El martes el presidente colombiano Iván Duque reportó que Iota dejó destruida "gran parte de la infraestructura" de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, más de 112 personas fueron evacuadas, y además hay 6 heridos.

El mandatario detalló que en Providencia "vimos una afectación en infraestructura muy grave por cuenta de Iota, un huracán categoría cinco que dejó 2 personas muertas; toda la solidaridad con las familias, y ya está en operación equipo de búsqueda para hallar a una persona desaparecida".

En #Providencia vimos una afectación en infraestructura muy grave por cuenta de #Iota, un huracán categoría cinco que dejó 2 personas muertas; toda la solidaridad con las familias, y ya está en operación equipo de búsqueda para hallar a la persona desaparecida. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/vpoe9DygBl — Iván Duque ���� (@IvanDuque) November 18, 2020

Duque, que visitó estos lugares ayer, dijo en su mensaje al país que "iniciamos la reconstrucción total de Providencia en el menor tiempo posible. Comenzamos a remover escombros de la isla, acelerar entrega de ayuda humanitaria y de carpas para habilitar espacios familiares. Además, pusimos en marcha mecanismos de protección".

Panamá

Las autoridades de Panamá informaron que una mujer falleció en la comarca indígena Ngäbe Buglé, además, unas 2.000 personas tuvieron que ser trasladadas a refugios por los daños que provocó Iota.

El Salvador

El presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Duran, informó durante la noche de ayer que un hombre que iba en una moto falleció luego de que un árbol fuera derribado por los fuertes vientos.

"Lamentamos el fallecimiento de un joven en San Miguel, debido a la caída de un árbol, por ello, insistimos a la población que si no tiene que salir de sus hogares no lo haga, no queremos lamentar otra muerte más", lamentó Duran.