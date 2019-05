Irán acusa a Arabia Saudí de causar discordia entre países islámicos

Teherán.- El Gobierno iraní condenó hoy el llamamiento de Arabia Saudí a sus socios árabes de usar "todos los medios" para hacer frente a Irán y acusó a ese país de intentar crear "discordia" entre las naciones islámicas de la región.



"Arabia Saudí ha adoptado un enfoque equivocado al sembrar semillas de discordia entre los países islámicos y regionales", denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abas Musaví, en un comunicado.



El portavoz aseguró, asimismo, que en las cumbres de emergencia convocadas el jueves en La Meca "se presentaron denuncias infundadas" contra Irán.



El rey saudí, Salmán bin Abdelaziz, acusó a Irán de "amenazar la seguridad regional y mundial" en su discurso de apertura de la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), a la que siguió otra cita con los 21 miembros en activo de la Liga Árabe.



El monarca responsabilizó directamente a Teherán de los sabotajes de este mes contra oleoductos y petroleros saudíes en aguas del golfo Pérsico y pidió a los asistentes a las cumbres actuar "para impedir que el régimen iraní interfiera en los asuntos internos de otros países y patrocine actividades terroristas".



Musaví dijo que Irán confía en que tales declaraciones no reflejen el punto de vista real de todos los países presentes en La Meca y subrayó que Arabia Saudí, como anfitrión, "aprovechó la oportunidad para atribuir acusaciones contra Irán".



El portavoz iraní criticó también a Riad por centrarse en Irán y no en defender los derechos del pueblo palestino, ya que hoy se celebra el llamado "Día de Al Quds (Jerusalén)".



Además, afirmó que el enfoque saudí va "en la línea de los esfuerzos inútiles realizados por Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) contra la República Islámica de Irán".



"El régimen sionista siempre busca desviar la atención de los países islámicos de su enemigo principal y fomentar un conflicto entre ellos", advirtió Musaví, quien expresó su esperanza de que la cuestión palestina "no se vea ensombrecida por estos errores estratégicos".



En apoyo a los palestinos salieron hoy a las calles cientos de miles de iraníes para conmemorar el "Día de Al Quds", establecido en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, fundador de la República Islámica, para pedir la liberación de Palestina y la caída de Israel.



Hace dos días, el presidente de Irán, Hasan Rohaní, destacó que los palestinos son ya capaces de defenderse de Israel "con misiles y no con piedras" y llamó a los iraníes a participar masivamente este viernes en las marchas del "Día de Al Quds".