Irán usa centrifugadoras avanzadas prohibidas en acuerdo nuclear

Irán.- Irán dijo el sábado que ahora usa conjuntos de centrifugadoras avanzadas prohibidas por su acuerdo nuclear de 2015 y que puede enriquecer uranio "mucho más allá" de los niveles actuales de material de grado de armas, alejándose un tercer paso del acuerdo mientras advirtiendo que Europa tiene poco tiempo para ofrecerle nuevos términos.

Si bien insiste en que Irán no busca un arma nuclear, los comentarios de Behrouz Kamalvandi de la Organización de Energía Atómica de Irán amenazaron con impulsar el enriquecimiento de uranio más allá de los niveles alcanzados en el país. Antes del acuerdo atómico, Irán solo alcanzó hasta el 20%, que a su vez todavía está a solo un pequeño paso técnico de los niveles de grado de armas del 90%.

La medida amenazó con aumentar las tensiones entre Irán y los EE. UU. Incluso más de un año después de que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear e impuso sanciones que ahora aplastan la economía de Irán. Misteriosos ataques contra petroleros cerca del Estrecho de Ormuz, Irán derribó un avión no tripulado de vigilancia militar de EE. UU. Y otros incidentes en todo el Medio Oriente tras la decisión de Trump.

"Hasta ahora, Irán ha mostrado paciencia ante las presiones de Estados Unidos y la indiferencia de los europeos", dijo Qassem Babaei, un electricista de 33 años en Teherán.

Ahora deberían esperar y ver cómo Irán logra sus objetivos

Irán reconoció por separado el sábado que se había apoderado de otro barco y detuvo a 12 miembros de la tripulación filipina, mientras que las imágenes de satélite sugirieron que un petrolero iraní que alguna vez estuvo en manos de Gibraltar ahora estaba en la costa de Siria a pesar de que Teherán prometía que su petróleo no iría allí.

Hablando con periodistas mientras está flanqueado por centrifugadoras avanzadas, Kamalvandi dijo que Irán ha comenzado a utilizar una serie de 20 centrifugadoras IR-6 y otras 20 centrífugas IR-4. Un IR-6 puede producir uranio enriquecido 10 veces más rápido que un IR-1, dicen funcionarios iraníes, mientras que un IR-4 produce cinco veces más rápido.

el portavoz de la organización Behrouz Kamalvandi. Foto: AP

El acuerdo nuclear limitó a Irán a usar solo 5.060 centrifugadoras IR-1 de primera generación para enriquecer uranio haciendo girar rápidamente el gas hexafluoruro de uranio. Al poner en marcha estas centrifugadoras avanzadas, Irán reduce aún más el año en que los expertos estiman que Teherán necesitaría tener suficiente material para construir un arma nuclear si decidiera perseguir una.

"En las circunstancias actuales, la República Islámica de Irán es capaz de aumentar su reserva de uranio enriquecido, así como sus niveles de enriquecimiento y eso no se limita al 20 por ciento", dijo Kamalvandi. "Somos capaces dentro del país de aumentar el enriquecimiento mucho más allá de eso".

Irán ya ha aumentado su enriquecimiento hasta un 4,5%, por encima del 3,67% permitido por el acuerdo, y ha superado su límite de 300 kilogramos de uranio poco enriquecido.

La imagen de satélite proporcionada por Maxar Technologies. Foto: AP

Mientras Kamalvandi enfatizó que "la República Islámica no está después de la bomba", advirtió que Irán se estaba quedando sin formas de mantenerse en el acuerdo.

"Si los europeos quieren tomar alguna decisión, deberían hacerlo pronto", dijo. Francia había presentado una línea de crédito propuesta de $ 15 mil millones para permitir que Irán venda su petróleo en el extranjero a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Otro mecanismo comercial propuesto por Europa llamado INSTEX también ha enfrentado dificultades.

Kamalvandi también dijo que Irán permitiría que los inspectores de la ONU continúen monitoreando sitios en el país. Se esperaba que un alto funcionario de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU se reuniera con funcionarios iraníes en Teherán el domingo.

El OIEA dijo el sábado que estaba al tanto del anuncio de Irán y que "los inspectores de la agencia están en Irán y reportarán cualquier actividad relevante a la sede del OIEA en Viena". No dio más detalles.

En París, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que el anuncio de Irán no fue una sorpresa.

Los iraníes van a perseguir lo que los iraníes siempre han tenido la intención de perseguir, dijo Esper en una conferencia de prensa con su contraparte francesa, Florence Parly.

Por su parte, Trump ha dicho que sigue abierto a conversaciones directas con Irán. Una visita sorpresa del canciller iraní Mohammad Javad Zarif a la cumbre del Grupo de los Siete en Francia el mes pasado planteó la posibilidad de conversaciones directas entre Trump y el presidente iraní Hassan Rouhani, tal vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este mes en Nueva York, aunque funcionarios en Teherán Más tarde pareció descartar la idea.

Mientras tanto, el sábado, la televisión estatal iraní dijo que el remolcador y sus 12 tripulantes fueron capturados bajo sospecha de contrabando de combustible diesel cerca del Estrecho de Ormuz. El informe no dio más detalles. En Manila, el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas dijo que estaba revisando los detalles de la incautación denunciada.

También el sábado, las imágenes satelitales mostraron que un petrolero iraní que alguna vez fue detenido y perseguido por Estados Unidos parece estar frente a las costas de Siria, donde, según los informes, Teherán prometió que el barco no iría cuando las autoridades de Gibraltar acordaron liberarlo hace varias semanas.

Las imágenes obtenidas por The Associated Press de Maxar Technologies parecían mostrar al Adrian Darya-1, anteriormente conocido como Grace-1, a unas 2 millas náuticas (3,7 kilómetros) de la costa de Siria.

Funcionarios iraníes y sirios no han reconocido la presencia del buque allí. Las autoridades de Teherán dijeron anteriormente que los 2,1 millones de barriles de petróleo crudo a bordo habían sido vendidos a un comprador no identificado. Ese petróleo tiene un valor aproximado de $ 130 millones en el mercado global, pero aún no está claro quién compraría el petróleo ya que se enfrentarían a la amenaza de sanciones estadounidenses.

Las nuevas imágenes coincidían con una imagen en blanco y negro previamente tuiteada por John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos.

"Cualquiera que dijera que el Adrian Darya-1 no se dirigía a #Syria está en negación", tuiteó Bolton. "Podemos hablar, ¡pero # Irán no recibirá ningún alivio de sanciones hasta que deje de mentir y esparcir el terror!"

Los fiscales estadounidenses en un tribunal federal alegan que el dueño del Adrian Darya es la Guardia Revolucionaria de Irán, que responde solo al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

El miércoles, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a una red de transporte de petróleo que presuntamente tenía vínculos con la Guardia y ofreció hasta $ 15 millones para cualquier persona con información que interrumpa sus operaciones paramilitares.