Iría a la cárcel por apuntar con la mano como una pistola a su vecino

Pensilvania.- Un tribunal de Pensilvania dictaminó el martes que hacer un "gesto con la mano como apuntando con una pistola" es un delito después de que un hombre hizo el movimiento de la mano durante una discusión con su vecino, un acto que, según los informes, puso nerviosos a varios residentes cercanos y provocó una llamada a la policía.

Stephen Kirchner, de 64 años, hizo el gesto hacia su vecino en Manor Township en junio de 2018, según un video de vigilancia. Kirchner, caminando junto a una vecina, "se detuvo, hizo contacto visual con [el vecino varón] y luego le hizo un gesto con la mano imitando el disparo y retroceso de un arma", según documentos judiciales.

La acción hizo que una vecina se sintiera "extremadamente amenazada" y llamó al 911. Otra vecina dijo que vio a Kirchner "levantar el dedo como si fuera a dispararle [a la vecina]", "insegura", lo que la llevó a llamar al 911.

Kirchner y la vecina con la que Kirchner había estado caminando anteriormente tuvieron problemas y confrontaciones, lo que provocó que el vecino instalara seis cámaras de seguridad en su propiedad.

En el momento del incidente en 2018, la vecina tenía una orden de "no contacto" contra la vecina que se sentía amenazada, según indican los documentos judiciales.

Kirchner recibió una citación por conducta desordenada luego del incidente. Dijo en la corte de distrito que hizo el gesto de "arma" después de que su vecino le dio "el dedo con ambas manos".

El hombre de 64 años fue declarado culpable, pero apeló, argumentando que el gesto con la mano no "creó una condición peligrosa o físicamente ofensiva". Kirchner dijo que no tenía la intención de causar alarma pública, y que en realidad no se hizo daño al vecino ni a los demás.

Sin embargo, el martes, el Tribunal Superior de Pensilvania encontró que el gesto "no tenía ningún propósito legítimo y arriesgaba imprudentemente provocar un altercado peligroso". Kirchner recibió la orden de pagar una multa de $ 100 y costas judiciales.