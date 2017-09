Irma amenaza con llegar a Florida con toda su potencia

Clima.- El huracán más potente del Atlántico del que se tiene registro tocó tierra el miércoles de madrugada en islas en el nordeste del Caribe.



El ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda en torno a las 01:47 horas, según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. En la radio local, vecinos de la zona dijeron que las líneas telefónicas se habían caído al paso del ojo del huracán.

Irma a su paso arrancó techos y provocó cortes generalizados de electricidad en las islas francesas de San Martín y San Bartolomé.

La autoridad regional de Guadalupe e islas vecinas dijo en un comunicado que el cuartel de bomberos en San Bartolomé está inundado y no hay vehículos de rescate disponibles.

La sede del gobierno en San Martín quedó parcialmente destruida y el apagón es total, no así en Guadalupe, una isla más grande, donde la amenaza de grandes inundaciones disminuyó.

La ministra francesa de Territorios de Ultramar, Annick Girardin, expresó temor por "ciertos de nuestros compatriotas que desgraciadamente no quisieron escuchar las medidas de protección e ir a lugares más seguros".

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dijo el miércoles que las dos islas que conforman la nación parecen haber salido ilesas del paso del huracán Irma en cuanto a víctimas.

En un comunicado informó que no hubo muertes en Antigua. Añadió que de acuerdo con informes preliminares, tampoco los hubo en Barbuda, que sí reportó daños a edificios y caída de árboles.

Hasta el momento, Irma conservaba la categoría 5 con vientos sostenidos 295 kilómetros por hora (185 mph) y se dirigía al oeste-noroeste con rumbo hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Después podría llegar a Florida durante el fin de semana.

Ante la expectativa, las autoridades de la cadena de islas al sur de la Península de Florida podrían anunciar evacuaciones ante el avance del huracán Irma en dirección oeste a través del Caribe.

Las autoridades de los Cayos de Florida dijeron esperar una evacuación obligatoria para los visitantes a partir del miércoles y para los residentes a partir del jueves.

Se espera que el huracán de categoría 5 llegue a Florida el fin de semana. El miércoles por la mañana se encontraba unos 65 km (40 millas) al norte de Antigua.

Por su parte habitantes del sur de Florida vaciaron los estantes de las tiendas para comprar agua y otros suministros. Se formaron largas filas en las gasolineras y la gente sacó las persianas y contraventanas de los trasteros, además de colocar tablones para proteger sus casas y negocios.

Mientras Irma sigue avanzando por el Caribe en un rumbo que podría llevarlo a Florida, una nueva tormenta tropical, Katia, se formó en el Golfo de México.

Los vientos sostenidos de Katia rondaban los 65 kilómetros (40 millas) por hora y se esperaba que ganara algo de fuerza en los dos próximos días. Sin embargo, el centro de huracanes estimaba que se mantuviera en el mar hasta el viernes por la mañana.

La tormenta tenía su centro unos 165 kilómetros (105 millas) al este de Tampico, México, y avanzaba en dirección este-sureste a cerca de 4 kph (2 mph).

Debido a la furia del huracán Irma el vuelo en el que viajaba el papa Francisco a Colombia, cambió su ruta.

En un principio estaba previsto que el avión especial de Alitalia, que despegó el miércoles por la noche del aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma, sobrevolara Puerto Rico y Venezuela antes de entrar en el espacio aéreo colombiana. En lugar de eso, revisó su ruta para pasar más al sur del territorio estadounidense y sobre Barbados, Granada y Trinidad y Tobago.

El Vaticano suele emitir telegramas transmitiendo los saludos del papa a los países que sobrevuela durante sus peregrinajes. De modo que la revisión del plan de vuelo implicó que el Vaticano tuvo que redactar nuevos mensajes.

El viaje de Francisco a Colombia pretende impulsar el proceso de paz en el país suramericano. Tiene previsto regresar a Roma el 11 de septiembre.

El Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, Florida, se apresta a cerrar ante la cercanía del huracán Irma.

Autoridades estadounidenses dijeron que el aeropuerto cerrará el miércoles por la noche.

El último vuelo desde los Cayos, Delta 567, prevé partir hacia Atlanta a las 17.50 (2150 GMT). La vocera del condado de Monroe, Cammy Clark, dijo en un comunicado que a partir de entonces los vuelos comerciales quedan cancelados hasta nuevo aviso.

El Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que repiensen sus viajes a Cuba, Haití o República Dominicana debido al impacto previsto del huracán Irma.

Dice que la tormenta de categoría 5 puede traer inundaciones, deslaves y marejadas, y que los servicios, incluidos los de viajes, probablemente sufrirán trastornos.

El departamento autorizó a los empleados del gobierno y sus familiares a abandonar esos tres países si lo desean.

El director del Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos Louis Ucellini dijo que el huracán Irma tiene una fuerza tal que es imposible exagerar.

Uccellini le dijo a The Associated Press el miércoles que le preocupa la costa este de Florida y hasta Carolina del Norte, comenzando con los Cayos de Florida.

El experto en huracanes Kerry Emanuel, de Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), calcula que Irma tiene unos 7 billones de watts: casi el doble de la energía de todas las bombas usadas en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente Donald Trump dijo que el huracán Irma parece "algo que pudiera no ser bueno".

Antes de una reunión con líderes del Congreso el miércoles, declaró que el grupo tenía mucho que discutir, incluyendo "el que parece ser un huracán récord que se dirige a Florida y Puerto Rico y otros lugares".

Trump dijo que "veremos lo que sucede" y añadió:

"parece que pudiera ser algo no pudiera no ser bueno, créanme, no bueno".