Irma, huracán más destructivo y catastrófico del Atlántico

SAN JUAN (AP) - Las autoridades de las islas del noreste del Caribe cancelaron vuelos el martes, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a cubierto mientras el huracán Irma se acerca a la región convertido en un potente meteoro de categoría 5.

Conforme se ha fortalecido el fenómeno mientras se acerca a la Antillas, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unido dijo se trata de un fenómeno "potencialmente catastrófico".

José sigue trayectoria similar a Irma. FOTO: AFP

El huracán Irma desató su furia contra el Caribe el miércoles, estremeciendo viviendas y causando inundaciones mientras enfilaba hacia Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, Cuba y el sur de Florida.

El huracán del Atlántico más potente jamás registrado pasó casi justo por encima de la isla de Barbuda, causando inundaciones y derribando árboles. Francia envió agua y alimentos a las islas francesas de San Martín y San Bartolomé, donde Irma arrancó techos y apagó el suministro eléctrico

PUERTO RICO

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia. En tanto, los residentes en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.

Huracán Irma, Tormenta Tropical Katia y José

"Esto será algo sin precedentes", dijo en conferencia de prensa la mañana del martes el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Anunció que solicitará al presidente Donald Trump que declare el estado de emergencia para contar con los recursos para enfrentar eventuales desastres.

Irma tenía vientos máximos sostenidos de cerca de 285 kilómetros por hora (180 millas por hora) a las 1500 GMT, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. El vórtice se ubicaba a 365 kilómetros (225 millas) al este de Barbuda y se movía con dirección oeste a 22 kph (14 mph).

La tormenta podría arrojar hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia, causar deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de hasta siete metros (23 pies).

"Las decisiones que estemos tomando en las próximas horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte", insistió Rosselló.

Irma es el huracán más potente que afecta el Caribe desde Félix en 2005

"Puerto Rico no ha visto un huracán de esta magnitud en por lo menos 100 años", dijo a The Associated Press Carlos Anselmi, del servicio local de meteorología.

El ojo del huracán transitará el miércoles a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de la costa septentrional de Puerto Rico.

Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, dijo a The Associated Press sentirse confiado porque el refugio de Barbuda fue construido con concreto reforzado y cuenta con generador eléctrico.

Hizo un llamado a la población a "seguir las alertas y actuar apropiadamente de tal manera que no terminemos con víctimas graves ni muertes".

"Esta no es la ocasión de salir e intentar divertirse con un huracán. No es el momento de subirse a una tabla de surf", advirtió el gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp.

Foto captura de video de Rinsy Xieng

Se exhortó a residentes de Estados Unidos a monitorear el progreso de la tormenta en caso de que vire al norte rumbo a Florida, Georgia y las Carolinas.

Ante el paso del fenómeno meteorológico se emitieron alertas de huracán para Antigua y Barbuda, Anguila, San Cristóbal y Nieves, Monserrat, las islas holandesas de Saba, San Eustaquio, la franco-holandesa de San Martín, San Bartolomé, Guadalupe y las islas Vírgenes británicas y estadounidenses y Puerto Rico.

La aerolínea American Airlines anunció el martes que adicionó varios vuelos desde de varias de las Antillas menores hacia Miami a fin de ayudar al flujo de pasajeros que deseen salir de esa islas.

Cerca de 50 vuelos fueron cancelados entre el aeropuerto principal de San Juan y las islas de Barlovento, mientras los vuelos entre las Antillas francesas fueron suspendidos.

En República Dominicana

En esta zona se se espera que el huracán afecte gran parte del país el jueves, fueron suspendidos los vuelos a la isla de San Martín a partir del miércoles. En San Martín las lluvias dejaron graves daños que ya evalúan.

LA ALERTA

El gobierno dominicano emitió una alerta de huracán para el este y norte del país, desde del complejo turístico de Punta Cana, en el extremo oriental, hasta la frontera con Haití, en el noroeste.

"Estamos el más poderosos huracán desde David", dijo en conferencia de prensa José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia dominicana, en referencia al meteoro que afectó al país con categoría 5 en 1978 y dejó más de 2.000 muertos.

También se emitieron alertas de huracán para la costa norte de Haití, Bahamas y Turcas y Caicos.

"Este huracán tiene el potencial de convertirse en un evento mayor para la costa este. También tiene el potencial de tensar los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres y de otras dependencias gubernamentales al ocurrir poco después de Harvey", dijo en un comunicado Evan Myers, jefe de operaciones de la compañía de información meteorológica AccuWeather.

Foto: AFP

El Centro Nacional de Huracanes informó que otra tormenta, con el nombre José, se formó en el Atlántico y podría acercarse el fin de semana a las Antillas.

Incertidumbre entre los puertorriqueños ante la llegada del huracán Irma

En San Juan las personas se encuentran en ALERTA y esperan la llegada del poderoso huracán Irma sobre la isla.

Según EFE, Sonia Dávila acudió, junto con varios familiares, bien temprano de este miércoles a un estante de agua ubicado aledaño a la tienda Walmart de Plaza Escorial en Carolina, municipio aledaño a San Juan, para rellenar un tanque del preciado líquido a solo horas de que la isla recibiera los primeros vientos del ciclón de categoría 5.

Una de las imágenes que se compartió en twitter tras el paso por la isla de San Martín es una isla ubicada en el mar Caribe.

"Entiendo que estoy preparada, pero bajo estas circunstancias creo que no es suficiente", admitió a Efe la señora, vecina de la zona, y quien dijo que educó a sus nietos sobre el eventual temporal.

"Les dije que miraran todo lo bonito que se veía ahora y después del huracán", contó la mujer, quien espera "algo devastador y triste" las consecuencias del huracán, considerado el más poderoso de la historia.

Dávila vislumbró que "muchas familias", entre ellas, su hermano, van a perder sus viviendas por los embates de los vientos por estar hechas en madera y se encuentran en zonas inundables.

Foto: AFP Personas preocupadas realizan compras.

En contraste con los últimos preparativos de Dávila se encontraban Miguel Quiñones y Miriam Castillo, quienes acudieron a desayunar temprano a Subway de Plaza Escorial, uno de los pocos establecimientos de comida que se encontraban abiertos hoy en esa zona.

"Llevo preparado hace varios días y rogando que no pase nada mayor. Mi casa, mi fortín, está listo con tormenteras", aseguró Quiñones, quien rogó que Irma se desviara más hacia el norte para que así el impacto del fenómeno fuera menor sobre la isla.

Y tanto Quiñones como Castillo afirmaron a Efe que la ciudadanía se había preparado bien para la llegada del huracán debido a que los vientos que trae Irma, de un máximo de 185 millas por hora, y lluvias cuantiosas dejarán áreas desastrosas.

Una de las islas más afectadas es la Isla San Martín hasta el momento, Foto: Twitter

"Para este huracán la gente se ha preparado con más seriedad por lo que viene", indicó Castillo, quien dijo que se resguardará junto a su nieta en su residencia, donde dijo que tiene "de todo", entre agua, baterías (pilas) y comida.

No obstante, en varias zonas de San Juan, entre ellos, en la Calle Loíza y Santurce, varios hombres ubicaban paneles de madera y de aluminio para proteger sus residencias o comercios.

De igual forma, otros establecimientos de estas zonas, mayormente ferreterías, farmacias y panaderías aprovechaban las últimas horas de servicio eléctrico para vender cualquier artículo de primera necesidad.

Foto: EFE

Mientras tanto, aficionados corredores y ciclistas aprovecharon las tranquilas horas de la mañana para ejercitarse varios kilómetros antes de que se sintieran los primeros embates de la llegada del huracán Irma a Puerto Rico, el tercero más potente que afectaría a la isla en los pasados 30 años después de Hugo y George.

La Policía, por su parte, se mantenía vigilante a las playas para que ninguna persona tratara de meterse a ellas por el fuerte oleaje que se esperaba también que traiga Irma a las costas puertorriqueñas.

Ya pasadas las 10.00 hora local, llegaban a la zona metropolitana las primeras fuertes lluvias y ráfagas de viento que lograron la caída del servicio eléctrico, inundaciones y caídas de árboles, algunos de ellos sobre automóviles.