Ismael Cala desmiente haber llamado "per*a" a Melania Trump

Estados Unidos.-Una fuerte polémica surgió luego de que Ismael Cala el conocido conductor cubano llamará supuestamente a Melanie Trump "Per*a" durante su programa de show Tv con sede en Florida, Estados Unidos.

Pese a que el conductor no hizo una afirmación directa de lo antes mencionado. Cala a manera de chiste dijo que el presidente Donald Trump no tenía perros en su casa, mientras colocó una foto de la primera dama además de mencionar que la próxima raza de perros al interior de la Casa Blanca sería el esloveno, asociado supuestamente al origen de Melanie, información que fue replicada por decenas de medios a nivel internacional.

En relación con algunas publicaciones recientes, que aseguran que Ismael Cala llamó "perra" en su programa de televisión a la Sra. Melania Trump, la Oficina de Prensa de Ismael Cala quiere aclarar lo siguiente:



1. El presentador Ismael Cala no se refirió en esos términos a la Primera Dama de EEUU, y mucho menos en el sentido despectivo que ha pretendido dársele.



2. No era su intención denigrar a nadie. En su programa de televisión combina política y entretenimiento, y hace comentarios con humor sobre celebridades.



3. Ismael dijo en el programa que a Melania se le ha visto en ocasiones "con cara de perro que tumbó la olla", una frase muy popular entre los cubanos. También bromeó con que, si fuera una mascota, sería una "con pedigrí".



4. Más adelante, dijo que Melania "NO tenía un humor de perros", sino que su cara en actos oficiales "es la que pone un esloveno cuando está contento". Se refirió a las "sutiles diferencias de códigos culturales".



5. No obstante, Ismael Cala, que siente respeto por la Sra. Melania Trump, pide disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por el comentario.



6. Esta Oficina lamenta que, salvo excepciones, algunos medios no contrastaran la información y se hicieran eco de fuentes dudosas que reinterpretaron el comentario de humor sobre una premisa falsa.