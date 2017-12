Israel planea construir la estación de trenes Trump

Jerusalén.- El ministro de Transporte de Israel sigue adelante con un plan para cavar un túnel ferroviario bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, pasando cerca de sitios sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, y terminando en el Muro Occidental con una estación bautizada con el nombre del presidente Donald Trump.

El plan de Yisrael Katz, actualmente en las etapas iniciales, implica la construcción de dos estaciones subterráneas y la excavación de más de 3 kilómetros de túnel debajo del centro de Jerusalén y bajo la políticamente sensible Ciudad Vieja.

El proyecto extendería la línea ferroviaria de alta velocidad de Jerusalén, que pronto abrirá, desde Tel Aviv hasta el Muro Occidental, el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar.

La ruta se extenderá cerca, pero no directamente debajo, de la Iglesia del Santo Sepulcro, donde la tradición sostiene que Jesús fue crucificado y enterrado, y un lugar sagrado disputado conocido por los judíos como el Monte del Templo y para los musulmanes como el Santuario Noble.

Las excavaciones previas de Israel cerca del sitio sagrado, el epicentro espiritual del conflicto palestino-israelí, han desencadenado violentas protestas palestinas.

Debido a esas sensibilidades, la propuesta probablemente se encontrará con una fuerte resistencia de los palestinos, los países árabes vecinos y la comunidad internacional.

Katz, un alto funcionario del gabinete que también se desempeña como ministro de inteligencia de Israel, es un aliado cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu y es visto por muchos como su posible sucesor al frente del partido Likud.

El vocero del Ministerio de Transporte, Avner Ovadia, dijo el miércoles que se estima que el proyecto costará más de 700 millones de dólares y, de aprobarse, tomaría cuatro años completarlo.

La oficina de Katz dijo que el ministro adelantó el plan en una reunión reciente con ejecutivos de Israel Railways, y lo ha rastreado rápidamente en los comités de planificación.

Katz dijo que una estación de tren de alta velocidad permitiría a los visitantes alcanzar "el corazón palpitante del pueblo judío: el Muro Occidental y el Monte del Templo".

El anuncio de Trump enfureció a los palestinos y a gran parte del mundo musulmán. La Asamblea General de la ONU adoptó abrumadoramente una resolución la semana pasada condenando la medida, con varios aliados estadounidenses tradicionales rompiendo con Washington para votar a favor de la moción.

Israel capturó el este de Jerusalén, que incluye la Ciudad Vieja, en 1967, y lo anexó en una medida no reconocida internacionalmente. Los palestinos afirman que Jerusalén Oriental es la capital de su futuro estado, y un consenso internacional de larga data sostiene que el destino de la ciudad debería decidirse a través de negociaciones directas entre israelíes y palestinos.

Cavar túneles ferroviarios en el Muro Occidental también implicaría excavar en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde las sensibilidades religiosas y políticas, así como las capas de restos arqueológicos de los 3.000 años de historia de la ciudad, podrían convertirse en un atolladero logístico y legal.

El año pasado una iniciativa para convertir una zona ya excavada que lindaba con el Muro Occidental en una sección de oración judía igualitaria fue duramente impugnada por los arqueólogos israelíes, quienes dijeron que tal medida causaría un daño irreparable a los restos históricos de la ciudad antigua.

A pesar de la probable oposición al proyecto, Ovadia dijo que espera que los planes se aprueben el próximo año, salvo mayores complicaciones. Se espera que la línea de alta velocidad Tel Aviv-Jerusalén abra la próxima primavera.

"No hay ninguna razón por la cual este tren no se construirá", dijo. "Ya sabemos cómo lidiar con una oposición no menos difícil".